1 órája
Tíz hónapig bénultan feküdt, csak pislogással kommunikált – ma már mosolyog, és most minden erejével azért küzd, hogy talpra állhasson
Horvát Liliről, a 9 éves vásárhelyi kislányról két éve derült ki, hogy hogy agydaganata van. Azóta teljesen megváltozott a családja élete. A kislánynak, az agydaganat miatt, annyi műtétje volt, hogy a szülei már nem is számolják. Tíz hónapra lebénult és beszélni sem tudott, de szerencsére újra megszólalt, tavaly a „Mikulás visszahozta a hangját”. Lilinek most lehetősége lesz egy rehabilitációra, amivel visszanyerheti a fizikai erejét és újra járhat.
Horvát Lili még csak 9 éves, de megjárta a poklok poklát. Az agydaganat miatt műtétek sora, sugárkezelések és kemoterápiák várták, ahelyett, hogy a többi kislánnyal együtt szaladgálna, játszana. A szülei reménykednek, hogy ennyi küzdelem után végre olyan útra lépnek, ahol nincsenek már buckák a gyógyulás útjában...
Agydaganat: A csodás első hét év után jött a nagy csapás...
– Lili 2016. március 25-én született. Az első hét éve csodálatosan telt. Lili vidám kislány volt, egy-két megfázáson kívül semmi nem érte. Ötéves korában egy köldöksérv műtéten esett át, de az sem okozott problémát. Lili másodikos volt, amikor a tanév vége előtt összeszedett egy hányás-hasmenéses vírust. Legalábbis mi azt hittük, hogy az. Onnantól rendszeresek lettek a kislányunk fejfájásai és nagyon sokszor hányt is. Első körben arra is gondoltunk, hogy esetleg pszichés problémái vannak Lilinek, valakivel konfliktusa alakult ki az iskolában, vagy fél a feleléstől. Bár így lett volna – mondta Lili édesanyja, Horvát Márta.
– Lilit egyre többször küldték haza az iskolából, mert rosszul volt. Egy szemészeti vizsgálat mutatta ki, hogy valószínűleg agyi nyomásfokozódás okozhatja a problémát. 2023-ban, szenteste előtt két nappal, a Szegedi Gyermekklinikán az MRI vizsgálat kimutatta, hogy az akkor 7 éves kislányunknak agydaganata van. Másnap, december 23-án tízórás műtéttel távolította el az orvosi team a daganat nagy részét. Sajnos egy része viszont belenőtt egy érbe, emiatt nem lehetett kivenni, mert az életébe került volna. Januárban sugárkezelést kapott Lili. Egyszer csak azt tapasztaltuk, hogy nedves lett a nyaka a varrat mentén. Kiderült, hogy az agyvíz szivárgott. Ekkor újabb kálvária kezdődött. Söntöket kapott, ami az agyvízelvezetésben segít. Hogy fél év alatt hány műtéten esett át ezzel kapcsolatban, a végén már nem is számoltuk. A sönt megfelelő helyének megtalálása ugyanis nagyon feladta a leckét az orvosoknak, de szerencsére megoldották – sorolta az édesanya. De ez még nem minden…
Tíz hónapig bénultan feküdt, csak pislogással kommunikált
A söntműtétek egyike kapcsán Lilike kómába esett. A kislány körülbelül 3 hét után kezdett ébredezni tavaly március elején.
– Lili sem beszélni, sem mozdulni nem tudott, teljesen lebénult, de mindent értett és felfogott. Ez egy tíz hónapos történet volt. Közben a férjemmel megtanítottuk a kislányunkat pislogással kommunikálni. 2024 novemberében Budapestre kerültünk a Bethesda kórház rehabilitációs osztályára. Háromhetes intenzív terápia után úgy jöttünk haza, hogy Lili beszélt! Ez a nap 2024. december 5-e volt, mi azóta azt mondjuk, hogy a Mikulás visszahozta Lili hangját – mondta a könnyeivel küszködve az édesanya. Nemcsak a beszéde javult Lilinek, hanem a mozgása is. A Bethesdában már az egyik oldaláról át tudott fordulni a másikra a majdnem egy évig mozdulatlanul fekvő kislány!
Jött az újabb rossz hír: kiújult a daganat
– Egy idő után már fel is ült, 2025 január végén pedig már fel is állította a gyógytornász. Nagy volt az örömünk, de ez nem sokáig tartott. A kontroll MRI kimutatta, hogy egy másik helyen kiújult Lili agydaganata… Az orvosok első körben azt mondták rá, hogy nem műthető, de hála Istennek, végül teljesen eltávolították az új daganatot. Nagyon köszönjük! Ezt sugárkezelés és kemoterápia követte – mesélte Horvát Márta kislánya kálváriájának részleteit.
Szeptemberben műtötték utoljára, remélik, többre nem lesz szükség
Lilike most a körülményekhez képest jól van, bár a nyáron is volt műtétje, mert ciszta alakult ki a fejében. Szeptemberben is műtét várt rá, mert az egyik agykamrájából nem tudott az agyvíz elvezetődni, úgyhogy kapott egy második söntöt is. Az édesanya reméli, egyszer elérnek egy olyan útra, ahol nincsenek buckák…
Lilike egy igazi hős, türelemmel viseli a megpróbáltatásokat, sokat mosolyog és viccelődik. Most iskolába jár, magántanulóként foglalkoznak vele délelőttönként a vásárhelyi kertvárosi iskola pedagógusai.
Nemcsak Lili, hanem az egész család élete megváltozott az elmúlt két évben. Amíg Márta Lilivel szinte minden idejét a kórházakban töltötte, otthon az édesapa a nagymama állt helyt. A két kistestvér, 7 éves Patrícia és az 5 éves Imola is nagyon szeretnék, ha a nővérük meggyógyulna.
A cél most az, hogy Lili talpra álljon, az izmai megerősödjenek a 10 hónapos bénultság után és újra visszaszerezze az egészségét és úgy éljen, mint a többi hasonló korú kislány.
A rehabilitációhoz sok pénz kell
Időközben a Szent Vincent Alapítvány felajánlotta, hogy egy gyermeket adományokból rehabilitálna. A Szegedi Gyermekklinika Horvát Lilit ajánlotta a figyelmükbe.
– Így kerültünk képbe. A rehabilitáció havi költsége 500 ezer forint. Valószínűleg több hónapos lesz Lilike kezelése. Nagyon érezzük az emberek szeretetét, ami elmondhatatlanul sokat jelent nekünk. Összefogott a legkisebb kislányunk óvodája, a két nagyobb gyermekünk iskolája, a helyi motorosok, és családok is megkerestek bennünket. A Megyünk előre Dettiért! közösség is segít nekünk. Nagyon hálásak vagyunk minden forintért és minden jó szóért! – mondta az édesanya.
Aki szeretné segíteni a 9 éves vásárhelyi kislány gyógyulását, a 11773353-02266622-es számlaszámon teheti meg. A számla tulajdonosa: Horvát Márta
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Utolsó bevetésükre készülnek a végzősök, a Bedőben mindenki a győzelemért edz