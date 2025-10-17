Tíz hónapig bénultan feküdt, csak pislogással kommunikált – ma már mosolyog, és most minden erejével azért küzd, hogy talpra állhasson

Horvát Lili még csak 9 éves, de megjárta a poklok poklát. Az agydaganat miatt műtétek sora, sugárkezelések és kemoterápiák várták, ahelyett, hogy a többi kislánnyal együtt szaladgálna, játszana. A szülei reménykednek, hogy ennyi küzdelem után végre olyan útra lépnek, ahol nincsenek már buckák a gyógyulás útjában...

Horvát Lili élete két évvel ezelőtt változott meg, amikor karácsony előtt két nappal kiderült, hogy agydaganata van. Fotó: A családtól kapott felvétel

Agydaganat: A csodás első hét év után jött a nagy csapás...

– Lili 2016. március 25-én született. Az első hét éve csodálatosan telt. Lili vidám kislány volt, egy-két megfázáson kívül semmi nem érte. Ötéves korában egy köldöksérv műtéten esett át, de az sem okozott problémát. Lili másodikos volt, amikor a tanév vége előtt összeszedett egy hányás-hasmenéses vírust. Legalábbis mi azt hittük, hogy az. Onnantól rendszeresek lettek a kislányunk fejfájásai és nagyon sokszor hányt is. Első körben arra is gondoltunk, hogy esetleg pszichés problémái vannak Lilinek, valakivel konfliktusa alakult ki az iskolában, vagy fél a feleléstől. Bár így lett volna – mondta Lili édesanyja, Horvát Márta.

– Lilit egyre többször küldték haza az iskolából, mert rosszul volt. Egy szemészeti vizsgálat mutatta ki, hogy valószínűleg agyi nyomásfokozódás okozhatja a problémát. 2023-ban, szenteste előtt két nappal, a Szegedi Gyermekklinikán az MRI vizsgálat kimutatta, hogy az akkor 7 éves kislányunknak agydaganata van. Másnap, december 23-án tízórás műtéttel távolította el az orvosi team a daganat nagy részét. Sajnos egy része viszont belenőtt egy érbe, emiatt nem lehetett kivenni, mert az életébe került volna. Januárban sugárkezelést kapott Lili. Egyszer csak azt tapasztaltuk, hogy nedves lett a nyaka a varrat mentén. Kiderült, hogy az agyvíz szivárgott. Ekkor újabb kálvária kezdődött. Söntöket kapott, ami az agyvízelvezetésben segít. Hogy fél év alatt hány műtéten esett át ezzel kapcsolatban, a végén már nem is számoltuk. A sönt megfelelő helyének megtalálása ugyanis nagyon feladta a leckét az orvosoknak, de szerencsére megoldották – sorolta az édesanya. De ez még nem minden…

Tíz hónapig bénultan feküdt, csak pislogással kommunikált

A söntműtétek egyike kapcsán Lilike kómába esett. A kislány körülbelül 3 hét után kezdett ébredezni tavaly március elején.