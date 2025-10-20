1 órája
Ha ezt látod a bőrödön, lehet, hogy ágyi poloska járt nálad
Nemcsak kellemetlen csípéseket okoz, hanem komoly fejtörést is, hogy miként szabadulhatunk meg tőlük. Szakember segített abban, hogy miként ismerhetjük fel az ágyi poloska jeleit és mit tehetünk, hogy az alvás ne egy rémálom legyen.
Az ágyi poloska az egyik legkellemetlenebb hívatlan vendég, amely bármilyen otthonban megjelenhet. Ezek az apró és rejtőzködő rovarok elsősorban éjszaka aktívak és az emberek vérével táplálkoznak, miközben mit sem sejtünk. Az ágyi poloska irtása bonyodalmas és költséges lehet, ezért kulcsfontosságú a megelőzés és a korai felismerés.
Ágyi poloska kisokos - ezeket érdemes tudni róla
Az ágyi poloska egy közegészségügyi szempontból veszélyes ízeltlábú, amely az emberek vérét szívja, miközben kórokozókat és egyéb betegségeket terjeszthetnek.
– Az ágyi poloska felismerése sokrétű folyamat, nagyon sok esetben egy szakképzett bőrgyógyász sem tud minden esetben választ adni arra, hogy mivel is állunk szemben, s csak később derül ki, hogy ágyi poloska csípésről van szó – mondta Dobó László, a Kár-Nix Bt. rovar- és kártevőirtó szakembere.
A csípés körül körülbelül egy 1 centis átmérőjű bőrpír jelenik meg és az esetleges felülfertőződés nyomait is könnyedén észrevehetjük. Nem utolsó sorban ezek a kártevők vizuálisan is láthatóak.
– Amit érdemes tudni róluk, hogy nem szeretik a fényt, elhúzódnak a résekbe: ágykeretbe, konnektorba, villanykapcsolók mögé és onnan lendülnek támadásba – hívta fel a figyelmet Dobó László. Ha az ember befekszik az ágyba, az ágyi poloskák szinte azonnal akcióba lendülnek, ugyanis érzékelik a leadott hőt és a meleg, párás levegőt, amit kifújunk – egészítette ki.
Az ágyi poloska csípése egyfajta örökös fájdalmat okoz, az egyén nem érzi azonnal a bogár csípését, csupán később üti fel a fejét a viszketés és a fájdalom.
Az ágyi poloskát könnyedén összeszedhetjük
Szakértőn elmesélte, hogy az ágyi poloska a nehezebb életkörülményekből fakadó jelenség. Az első világháború alkalmával olyan körülmények között éltek a katonák, ahol össze voltak zsúfolva, nem mellesleg a mosakodásra se volt minden esetben lehetőség. Ezek a körülmények jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy ezek az egészségügyi kártevők elszaporodhassanak.
– Konkrét tapasztalat is alátámasztja azt, hogy rengetegen mennek ki külföldre dolgozni, sokuk konténerlakásokban szállnak meg, emeletes ágyakon alszanak. Ők jellemzően úgy hozzák haza, hogy már hordozzák magukon vagy a ruhájukon ezeket az élősködőket. Ha egy-egy hazatérés alkalmával családlátogatásba kezdenek, abban a pillanatban megtörténik a bogarak behurcolása – magyarázta.
Ezen túl a nagy fluktuációval bíró szállodák és kollégiumok esetében is magas a kockázata az ágyi poloska jelenlétének.
Az ágyi poloska irtása komoly feladat, minden esetben szakember segítségét kell kérni
Az ágyi poloska egy olyan ízeltlábú, amelynek esetében mindenképpen szükséges a szakszerű beavatkozás. Egy-egy házi praktika bevetésekor vagy permetezéskor aligha érhetünk el sikert. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a piacon nincs olyan szabad forgalmú permetanyag, amely kellően hatásos lenne.
Szakértőnk elárulta azt is, hogy az irtás akár több hullámból is állhat. Ennek egyszerű magyarázata van: a női ivarú bogarak akár napi 5-6 petét is letesznek, ám a rovarirtó szerek zöme teljesen ártalmatlan a még ki nem kelt vérszívókra. Meglehet, hogy a kifejlett egyedek elpusztulnak, de a folyamatos peterakás következtében monitorozásra van szükség. Előfordulhat, hogy akár három beavatkozásra is szükség van.
– Az egész folyamat egy helyszíni szemlével, egy állapotfelméréssel kezdődik, a szakember ekkor hasznos tanácsokkal látja el az illetőt – mondta Dobó László, a Kár-Nix Bt. munkatársa. Magasabb fertőzöttség esetén akár egész bútoroktól is meg kell szabadulni. Az irtást követően mindent alaposan ki kell takarítani, majd egy úgynevezett hidegködképzéses eljárással kell kiegészíteni a permetezést.
