Ha ezt látod a bőrödön, lehet, hogy ágyi poloska járt nálad

Az ágyi poloska az egyik legkellemetlenebb hívatlan vendég, amely bármilyen otthonban megjelenhet. Ezek az apró és rejtőzködő rovarok elsősorban éjszaka aktívak és az emberek vérével táplálkoznak, miközben mit sem sejtünk. Az ágyi poloska irtása bonyodalmas és költséges lehet, ezért kulcsfontosságú a megelőzés és a korai felismerés.

Az ágyi poloska egy közegészségügyi szempontból veszélyes ízeltlábú. illusztráció: Shutterstock

Ágyi poloska kisokos - ezeket érdemes tudni róla

Az ágyi poloska egy közegészségügyi szempontból veszélyes ízeltlábú, amely az emberek vérét szívja, miközben kórokozókat és egyéb betegségeket terjeszthetnek.

– Az ágyi poloska felismerése sokrétű folyamat, nagyon sok esetben egy szakképzett bőrgyógyász sem tud minden esetben választ adni arra, hogy mivel is állunk szemben, s csak később derül ki, hogy ágyi poloska csípésről van szó – mondta Dobó László, a Kár-Nix Bt. rovar- és kártevőirtó szakembere.

A csípés körül körülbelül egy 1 centis átmérőjű bőrpír jelenik meg és az esetleges felülfertőződés nyomait is könnyedén észrevehetjük. Nem utolsó sorban ezek a kártevők vizuálisan is láthatóak.

– Amit érdemes tudni róluk, hogy nem szeretik a fényt, elhúzódnak a résekbe: ágykeretbe, konnektorba, villanykapcsolók mögé és onnan lendülnek támadásba – hívta fel a figyelmet Dobó László. Ha az ember befekszik az ágyba, az ágyi poloskák szinte azonnal akcióba lendülnek, ugyanis érzékelik a leadott hőt és a meleg, párás levegőt, amit kifújunk – egészítette ki.

Az ágyi poloska csípése egyfajta örökös fájdalmat okoz, az egyén nem érzi azonnal a bogár csípését, csupán később üti fel a fejét a viszketés és a fájdalom.

Az ágyi poloskát könnyedén összeszedhetjük

Szakértőn elmesélte, hogy az ágyi poloska a nehezebb életkörülményekből fakadó jelenség. Az első világháború alkalmával olyan körülmények között éltek a katonák, ahol össze voltak zsúfolva, nem mellesleg a mosakodásra se volt minden esetben lehetőség. Ezek a körülmények jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy ezek az egészségügyi kártevők elszaporodhassanak.

– Konkrét tapasztalat is alátámasztja azt, hogy rengetegen mennek ki külföldre dolgozni, sokuk konténerlakásokban szállnak meg, emeletes ágyakon alszanak. Ők jellemzően úgy hozzák haza, hogy már hordozzák magukon vagy a ruhájukon ezeket az élősködőket. Ha egy-egy hazatérés alkalmával családlátogatásba kezdenek, abban a pillanatban megtörténik a bogarak behurcolása – magyarázta.