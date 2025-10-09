Kiderült, hogyan válogat az agyunk a fontos és a felesleges emlékek között

Agyunk működését mutatta be hétfőn Hangya Balázs agykutató, matematikus, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Intézet rendszer-idegtudományi kutatócsoportjának vezetője Szegeden. A tudományos előadás teljesen megtöltötte az IH Rendezvényközpont nagytermét, így a Mentorháló őszi évadának egyik legsikeresebb programjává vált.

Az agykutató elárulta, milyen folyamatoknak köszönhetően tanulunk, illetve felejtünk. Fotó: Karnok Csaba

Hangya Balázs előadása leginkább egy egyetemi órához hasonlított, az azonban kiderült, hogy valószínűleg kedvelhetik a hallgatók, mert a száraz tudományt némi humorral és sok életből vett hasonlattal színesíti. Mivel pedig rendszeresen össze is foglalta a hallottakat, azok is követni tudták a gondolatmenetet, akik egyébként nem érzik közelállónak magukhoz a biológiát.

Minden egyes létrejövő szinapszis az agysejtek között egy újabb tanulás

Az agykutató elöljáróban leszögezte, 100 millió idegsejt van másfél kilót nyomó agyunkban, és mindegyik fejenként 10 ezer szinapszist képes kialakítani. Emléknyomoknak azokat a hálózatokat nevezzük, melyeken belül a szinapszisok erősek. Különböző agyhullámok akkor jönnek létre, ha sok sejt együttes aktivitást mutat. Az agyhullámok feladata, hogy a különböző szinapszisok működését időzítsék.

– Az alfa hullámok akkor nagyobbak, ha nem ér bennünket vizuális inger. A théta hullám a tanulásban fontos, a gamma hullám pedig az információk tárolásában és előhívásában – magyarázta.

Ezért felejtünk

A felejtés oka, hogy ezek a szinapszisok, melyek az emléknyomokat létrehozzák, meggyengülnek. Ez azonban nem minden esetben káros folyamat.

– Van például az aktív felejtés, mely akkor jön létre, ha a korábbi összefüggések már nem hasznosak. Van hasznos felejtés is: nem tároljuk például az agyunkban, hogy melyik napon pontosan hol parkoltunk, hiszen napokkal ezelőtti ilyen információkra nincs szükségünk. Az agy végzi el ezt a szelektálást, főleg alvás alatt, mely során delta hullámok képződnek – magyarázta. Az alvással kapcsolatosan az agykutató azt is megjegyezte, hogy az első mélyalvásifázis a legfontosabb, hiszen ilyenkor erősödnek meg a szinapszisok. De legalább ilyen fontos a szintén ilyenkor végbe menő szelektálás is, hiszen ez garantálja, hogy az agy ne legyen túlterhelve.