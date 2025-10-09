3 órája
Kiderült, hogyan válogat az agyunk a fontos és a felesleges emlékek között
Hogyna tanulunk és miért feleljtünk? Ezekre a kérdésekre adott választ hétfői szegedi előadásán Hangya Balázs agykutató. Arról is beszélt, miért nem képes még kiváltani a mesterséges intelligencia az emberi agyműködést.
Agyunk működését mutatta be hétfőn Hangya Balázs agykutató, matematikus, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Intézet rendszer-idegtudományi kutatócsoportjának vezetője Szegeden. A tudományos előadás teljesen megtöltötte az IH Rendezvényközpont nagytermét, így a Mentorháló őszi évadának egyik legsikeresebb programjává vált.
Hangya Balázs előadása leginkább egy egyetemi órához hasonlított, az azonban kiderült, hogy valószínűleg kedvelhetik a hallgatók, mert a száraz tudományt némi humorral és sok életből vett hasonlattal színesíti. Mivel pedig rendszeresen össze is foglalta a hallottakat, azok is követni tudták a gondolatmenetet, akik egyébként nem érzik közelállónak magukhoz a biológiát.
Minden egyes létrejövő szinapszis az agysejtek között egy újabb tanulás
Az agykutató elöljáróban leszögezte, 100 millió idegsejt van másfél kilót nyomó agyunkban, és mindegyik fejenként 10 ezer szinapszist képes kialakítani. Emléknyomoknak azokat a hálózatokat nevezzük, melyeken belül a szinapszisok erősek. Különböző agyhullámok akkor jönnek létre, ha sok sejt együttes aktivitást mutat. Az agyhullámok feladata, hogy a különböző szinapszisok működését időzítsék.
– Az alfa hullámok akkor nagyobbak, ha nem ér bennünket vizuális inger. A théta hullám a tanulásban fontos, a gamma hullám pedig az információk tárolásában és előhívásában – magyarázta.
Ezért felejtünk
A felejtés oka, hogy ezek a szinapszisok, melyek az emléknyomokat létrehozzák, meggyengülnek. Ez azonban nem minden esetben káros folyamat.
– Van például az aktív felejtés, mely akkor jön létre, ha a korábbi összefüggések már nem hasznosak. Van hasznos felejtés is: nem tároljuk például az agyunkban, hogy melyik napon pontosan hol parkoltunk, hiszen napokkal ezelőtti ilyen információkra nincs szükségünk. Az agy végzi el ezt a szelektálást, főleg alvás alatt, mely során delta hullámok képződnek – magyarázta. Az alvással kapcsolatosan az agykutató azt is megjegyezte, hogy az első mélyalvásifázis a legfontosabb, hiszen ilyenkor erősödnek meg a szinapszisok. De legalább ilyen fontos a szintén ilyenkor végbe menő szelektálás is, hiszen ez garantálja, hogy az agy ne legyen túlterhelve.
Az agykutató szerint a mesterséges intelligencia még nem képes kiváltani az emberi agyat
Hangya Balázs kiemelte: az emberi agyműködés jó része tanuláson alapul, de bizonyos huzalozási szabályok születésünktől fogva kódolva vannak. És hogy miért nem képes még a mesterséges intelligencia teljesen lemodellezni az emberi agyműködést? A kutató szerint azért, mert egyelőre még csak azt a funkciót tudja utánozni, hogyan erősítse vagy gyengítse a szinapszisokat – vagyis képes tanulni és felejteni. Az agyhullámok időzítő munkáját, illetve a működési szabályok kontrollálását egy számítógépes program egyelőre nem tudja megvalósítani, vagyis agyunk még mindig jóval bonyolultabb rendszer, mint amit mesterségesen létre tudunk hozni.
