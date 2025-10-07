október 7., kedd

Te is így vezetsz? Sokan rosszul tudják, így gyilkoljuk az autónk motorját

Sokan hiszik, hogy ez a megoldás kíméli a motort és csökkenti a fogyasztást. De nem! Az alacsony fordulat valójában fokozza a kopást, és hosszú távon komoly károkat okozhat a motorban. A szakértők szerint érdemes elkerülni az erőltetett alacsony fordulatszámot, és inkább a megfelelő üzemi tartományban vezetni.

Arany T. János

Tudtad, hogy rosszul csinálod? Korábban megírtuk, hogy a KRESZ szerint tilos, ha a nappali menetfényt csak egy fényszóró biztosítja és ennek komoly bírság lehet a következménye. Többen azt hiszik, hogy a legkisebb fordulaton haladni üzemanyag-takarékos és motorbarát viselkedés. Valójában az ilyen vezetési stílus, az alacsony fordulat hosszú távon jelentős károkat okozhat a motorban, mint arról az egyik autós hírportál beszámolt. 

Alacsony fordulat, ami tönkreteheti a motort.
Alacsony fordulat – a motor csendes, de szenved: így gyorsul a kopás és csökken az élettartam. Archív Fotó: Török János

Tudtad, hogy az alacsony fordulat árt a motornak?

Sok sofőr ragaszkodik ahhoz, hogy amikor csak lehet, a lehető legalacsonyabb fordulaton járassa a motort, hiszen a műszerfalon ez fogyasztáscsökkenést ígér. De a valóság mást mutat.

Mi történik a motorban?

  • Korom- vagy kokszlerakódás keletkezik: az alacsony fordulat kedvez a lerakódásoknak a szelepeken, ami ronthatja a keverék áramlását, és megnöveli a hőterhelést.
  • Detonáció és égési rendellenességek: a salakanyag miatt előfordulhat kopogó égés, ami komoly mechanikai sérülésekhez vezethet.
  • Gyenge olajkeringés: alacsony fordulaton az olajpumpa nem ad le elegendő nyomást, így a motor tetejére nem jut elegendő kenés.
  • Vibráció és terhelés a hajtásláncban: a hajtásláncban fellépő vibráció és egyenetlen terhelés miatt a váltó és más mechanikus alkatrészek fokozott igénybevételnek vannak kitéve, ami felgyorsíthatja a kopást.

Mi az optimális üzemi tartomány?

A szakértők szerint az optimális üzemi tartomány egy átlagos benzines motornál nagyjából 2500-as percenkénti fordulat  körül kezdődik. Ekkor az üzemanyag jobban elég, kevesebb maradék keletkezik, és a kenési rendszer is megbízhatóan működik.

Mire figyeljünk vezetés közben?

Senki nem mondja azt, hogy forgassuk tiltásig a motort, de az alacsony fordulatszámon való erőltetés értelmetlen. Nem kell félni visszaváltani, ha emelkedő jön, vagy ha az autó meg van pakolva. A kenési rendszer csak megfelelő fordulaton dolgozik hatékonyan. A tankönyvi gazdaságosság ilyenkor legfeljebb a pillanatnyi fogyasztásmérőn mutat jól, de hosszú távon többet árt, mint használ. Különösen igaz ez a modern, kis lökettérfogatú, turbófeltöltős, közvetlen befecskendezésű motorokra, amelyek eleve komoly terhelés alatt dolgoznak és a helytelen vezetési stílus csak tovább rövidíti az élettartamukat.

 

