Ebben a városban 26 ezer forintot kapnak karácsonyra a nagyon alacsony nyugdíjjal rendelkezők
Azok a vásárhelyiek, akiknek 174 000 forint alatti a nyugdíjuk, kérhetnek az önkormányzattól karácsony előtti egyszeri segélyt. Akiknek 118 450 forint alatti nyugdíjat folyósítanak, 26 000 forintra lesznek jogosultak. Az alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek jól jön majd karácsony előtt a plusz pénz.
Már igényelhető Hódmezővásárhelyen az a támogatás, amelyet a város önkormányzata a karácsony előtti időszakban nyújt az idős, alacsony nyugdíjban részesülő polgárainak.
Az alacsony nyugdíj és vásárhelyi lakcím is feltétel
Az egyszeri támogatást november 15-ig lehet igényelni azoknak, akik betöltötték a 65. életévüket, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, jövedelmük nem haladja meg a havi 174 000 forintot, és egyéb jövedelemmel nem rendelkeznek – vagyis kizáró körülmény, ha a kisnyugdíjas munka mellett dolgozik.
Az igénylés további feltétele, hogy a kérelmezőknek hódmezővásárhelyi lakóhellyel kell rendelkezniük, és életvitelszerűen is a városban kell élniük.
Igazolni kell az előző havi nyugdíj összegét
Az igényléshez a formanyomtatványok elérhetők a város weboldalán. A kérelem beadásakor be kell mutatni az előző havi nyugdíjösszegről szóló igazolást, amely lehet postai szelvény vagy bankszámlakivonat.
A támogatás iránti, pontosan kitöltött és az igazolásokkal ellátott kérelmet a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda ügyfélszolgálatán, a városháza földszintjén, a 13/A irodában kell benyújtani.
Szükséges a kérelmező lakcímkártyája és személyi igazolványa is – ezeket elég bemutatni.
Idén személyenként 17 500 forint támogatás jár azoknak a nyugdíjasoknak, akik megfelelnek a feltételeknek, míg azok, akiknek havi járandósága 118 450 forint alatt van, 26 000 forint támogatást kapnak.
A fideszes időkben minden nyugdíjas kapott karácsony előtt a várostól támogatást
A Márki-Zay Péter vezette közgyűlés a karácsony előtti segélyezési rendszert öt évvel ezelőtt vezette be. Előtte, a fideszes városvezetések idején nem segélyt, hanem ajándékutalványt kaptak a vásárhelyi nyugdíjasok, akkor mindenki részesült benne, nemcsak az alacsony nyugdíjjal rendelkezők.
Akkoriban mintegy ötezer nyugdíjas kapott karácsony előtt támogatást, a Márki-Zay Péterék által bevezetett rendszerrel viszont nagyságrendileg kevesebben.
