október 19., vasárnap

Nándor névnap

14°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
November 15-ig lehet igényelni

2 órája

Ebben a városban 26 ezer forintot kapnak karácsonyra a nagyon alacsony nyugdíjjal rendelkezők

Címkék#hódmezővásárhelyi#önkormányzat#nyugdíjas

Azok a vásárhelyiek, akiknek 174 000 forint alatti a nyugdíjuk, kérhetnek az önkormányzattól karácsony előtti egyszeri segélyt. Akiknek 118 450 forint alatti nyugdíjat folyósítanak, 26 000 forintra lesznek jogosultak. Az alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek jól jön majd karácsony előtt a plusz pénz.

Kovács Erika

Már igényelhető Hódmezővásárhelyen az a támogatás, amelyet a város önkormányzata a karácsony előtti időszakban nyújt az idős, alacsony nyugdíjban részesülő polgárainak.

alacsony nyugdíjasoknak segítenek
A hódmezővásárhelyiek november 15-ig igényelhetik a karácsonyi előtti szociális segélyt. Illusztráció: Shutterstock

Az alacsony nyugdíj és vásárhelyi lakcím is feltétel

Az egyszeri támogatást november 15-ig lehet igényelni azoknak, akik betöltötték a 65. életévüket, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, jövedelmük nem haladja meg a havi 174 000 forintot, és egyéb jövedelemmel nem rendelkeznek – vagyis kizáró körülmény, ha a kisnyugdíjas munka mellett dolgozik.

Az igénylés további feltétele, hogy a kérelmezőknek hódmezővásárhelyi lakóhellyel kell rendelkezniük, és életvitelszerűen is a városban kell élniük.

Igazolni kell az előző havi nyugdíj összegét

Az igényléshez a formanyomtatványok elérhetők a város weboldalán. A kérelem beadásakor be kell mutatni az előző havi nyugdíjösszegről szóló igazolást, amely lehet postai szelvény vagy bankszámlakivonat.

A támogatás iránti, pontosan kitöltött és az igazolásokkal ellátott kérelmet a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda ügyfélszolgálatán, a városháza földszintjén, a 13/A irodában kell benyújtani.
Szükséges a kérelmező lakcímkártyája és személyi igazolványa is – ezeket elég bemutatni.

Idén személyenként 17 500 forint támogatás jár azoknak a nyugdíjasoknak, akik megfelelnek a feltételeknek, míg azok, akiknek havi járandósága 118 450 forint alatt van, 26 000 forint támogatást kapnak.

A fideszes időkben minden nyugdíjas kapott karácsony előtt a várostól támogatást

A Márki-Zay Péter vezette közgyűlés a karácsony előtti segélyezési rendszert öt évvel ezelőtt vezette be. Előtte, a fideszes városvezetések idején nem segélyt, hanem ajándékutalványt kaptak a vásárhelyi nyugdíjasok, akkor mindenki részesült benne, nemcsak az alacsony nyugdíjjal rendelkezők.

Akkoriban mintegy ötezer nyugdíjas kapott karácsony előtt támogatást, a Márki-Zay Péterék által bevezetett rendszerrel viszont nagyságrendileg kevesebben.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu