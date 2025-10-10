Állásbörze a Plazában: a régió legnagyobb munkaadói és iskolái várták az érdeklődőket

A Szeged Plázában rendeztük meg pénteken a Hova? Tovább! III. Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expót. A rendezvényen a régió legjelentősebb munkaadói és oktatási intézményei találkoztak az érdeklődőkkel.

Az állásbörze a tanulni vágyóknak és az álláskeresőknek is remek lehetőség volt. Fotó: Karnok Csaba

Malac kulcstartó, fegyverek és villogó rendőrmotor

A Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum standjánál például nemcsak információt lehetett kapni a felnőttképzésben vagy a hagyományos oktatási rendszerben elérhető szakmákról, hanem frissítő italokkal is kedveskedtek, sőt egy csokiszökőkút is csábította az édesszájúakat.

A Bonafarm Csoport a Hungerit, a Pick és a Tolle képviseletében kínált álláslehetőségeket, de egy finom túrórudival vagy egy aranyos kulcstartóval azok is gazdagodhattak, akik csak megálltak náluk pár percre. Mi egy rózsaszín malacot zsebeltünk be tőlük, ami ráadásul stresszlabdaként is nyomogatható, de tehén- vagy csirkekulcstartót is választhattunk volna.

Ami a munkalehetőségeket illeti, a cégcsoport nemcsak fizikai munkára keresett embereket, hanem szellemi pozíciókat is kínált.