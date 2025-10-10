október 10., péntek

Szegedi hírek

57 perce

Állásbörze a Plazában: a régió legnagyobb munkaadói és iskolái várták az érdeklődőket

Ismét megrendeztük szakmaválasztó és elhelyezkedést segítő programunkat a Szeged Plazában. A Hova? Tovább! III. Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expón egész nap várták a munkaadók és az oktatási intézmények az érdeklődőket.

Delmagyar.hu

A Szeged Plázában rendeztük meg pénteken a Hova? Tovább! III. Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expót. A rendezvényen a régió legjelentősebb munkaadói és oktatási intézményei találkoztak az érdeklődőkkel.

Stand előtt áll két fiatal a szegedi állásbörzén
Az állásbörze a tanulni vágyóknak és az álláskeresőknek is remek lehetőség volt. Fotó: Karnok Csaba

Malac kulcstartó, fegyverek és villogó rendőrmotor

A Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum standjánál például nemcsak információt lehetett kapni a felnőttképzésben vagy a hagyományos oktatási rendszerben elérhető szakmákról, hanem frissítő italokkal is kedveskedtek, sőt egy csokiszökőkút is csábította az édesszájúakat.

A Bonafarm Csoport a Hungerit, a Pick és a Tolle képviseletében kínált álláslehetőségeket, de egy finom túrórudival vagy egy aranyos kulcstartóval azok is gazdagodhattak, akik csak megálltak náluk pár percre. Mi egy rózsaszín malacot zsebeltünk be tőlük, ami ráadásul stresszlabdaként is nyomogatható, de tehén- vagy csirkekulcstartót is választhattunk volna.

Ami a munkalehetőségeket illeti, a cégcsoport nemcsak fizikai munkára keresett embereket, hanem szellemi pozíciókat is kínált.

A Délmagyarország állásbörze idén is nagy sikert aratott

Fotók: Karnok Csaba

A katonai toborzó stand különösen látványosnak bizonyult: a vendégek amellett, hogy beszélgethettek a katonai pályáról, fegyvereket is kipróbálhattak.

A rendőrség is kitett magáért: egy motort állítottak be a folyosó közepére, a villogó jármű pedig sokakat megállásra késztetett.

Sikeres volt az állásbörze

A nap során nagy érdeklődés övezte a pódiumbeszélgetéseket is. Gombár Gabriella, a Mediaworks Hungary Zrt. értékesítési vezetője elmondta, sokan voltak kíváncsiak ezekre, és a karriertanácsadás is nagy népszerűségnek örvendett az egész nap folyamán.
Hozzátette: sok visszajelzés érkezett arról is, hogy a szellősen elrendezett standoknak köszönhetően sehol nem volt zsúfoltság, így lehetőség nyílt személyes beszélgetésekre is.

Ez a közvetlen kapcsolat a cégek és az érdeklődők között tette igazán értékessé a börzét, hiszen a látogatók első kézből kaptak információt a munkaadók elvárásairól, a nyitott pozíciókról és a továbbtanulási lehetőségekről.

A rendezvény este 7 óráig tartott nyitva.

Szegedi hírek

