1 órája

Az álláskeresők mekkája lesz pénteken a Szeged Plaza

Címkék#Szeged Plaza#továbbtanulás#állásbörze

A Szeged Plaza egy napra ismét az álláskeresők mekkája lesz. Pénteken itt rendezzük meg a Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expót.

Delmagyar.hu

Több mint 20 kiállító kínál munkahelyet és szakképzést a munkavállalóknak, valamint a továbbtanulni vágyóknak pénteken a Szeged Plazában. A Délmagyarország Kiadó Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expóján vállalatok, intézmények várják standjaiknál az érdeklődőket köztük olyan, a dél-alföldi térségben működő cégek is, amelyek jelentős létszámú munkavállalót foglalkoztatnak, és rendszeresen kínálnak betöltendő álláshelyeket. A Mediaworks Zrt. szintén saját standdal lesz jelen, elérhető munkaajánlatokkal.

A Szeged Pláza homlokzata, egy állásbörze helyszíne lesz.
Állásbörze a Szeged Plazában: cégek, képzések és karrierlehetőségek egy helyen, reggeltől estig. Fotó: Indotek Group

Pódiumbeszélgetések és ingyenes karriertanácsadás várja a látogatókat

Újdonságként idén pódiumbeszélgetést is hallhatnak a rendezvény látogatói: 11 és 16 órakor a Bonafarm, a hódmezővásárhelyi és a szegedi szakképzési centrum, illetve a kamara képviselői, valamint egy coach vitatják majd meg az álláskeresés, a karrierépítés kérdéseit. Lesz ingyenes karriertanácsadás is, erre az előző alkalmak tapasztalatai szerint mindig nagy az igény.

Az állásbörzére mindenkit várnak, aki új lehetőséget keres

A rendezvényre várják a fizikai dolgozókat és a szellemi foglalkoztatottakat, az egyetemistákat és a pályakezdőket, valamint már állásban lévőket is, de azokat is, akik pályamódosításon gondolkodnak, hiszen képzésekről is lehet tájékozódni. Az egész napos programba lehetőség van a nap bármelyik szakaszában bekapcsolódni 9 és 19 óra között, hogy egy munkahely vagy iskola se lehessen akadálya annak, hogy valaki éppen itt találja meg álmai munkáját vagy jövendőbeli hivatását.

