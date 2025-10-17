október 17., péntek

Szegedi hírek

1 órája

Könnyekig megható: 360 diák tette le esküjét a Gedói Általános Iskolában – galériával

Címkék#állatvédelem#Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola#Szeged

Háromszázhatvan diák mondott esküt. Pénteken véget ért az Állatvédelmi Témahét Szegeden, a Gedói Általános Iskolában, ahol egy héten át a felelős állattartásról tanultak. Fotókon mutatjuk a zárónapot.

Berecz Blanka

Egy héten keresztül a felelős állattartásról tanultak, majd felesküdtek az állatvédelemre. Pénteken zárult az Állatvédelmi Témahét a Gedói Általános Iskolában, a Szegedi Tankerületi Központ és a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság együttműködésével. A témahét a Kék Tér Program keretében valósult meg. Mutatjuk, hogyan zajlott az Állatvédelmi Témahét Szegeden.

Állatvédelmi Témahét Szegeden, a Gedói Általános Iskolában
Véget ért az Állatvédelmi Témahét Szegeden, a Gedói Általános Iskola tanulói esküt tettek a felelős állattartás jegyében. Fotó: Karnok Csaba

 Állatvédelmi Témahét Szegeden a Gedói Általános Iskolában

Az Állatvédelmi Témahét során a tanulók különféle izgalmas feladatokon, beszélgetéseken és előadásokon keresztül ismerték meg a felelős állattartás hét aranyszabályát. Keresztrejtvényeket, anagrammákat és kódokat kellett megfejteniük. Az első alapelv a felelősség, amire a legtöbb iskolás számára annyit jelent, hogy a háziállatról gondoskodom, sétáltatom és megfelelő környezetet biztosítok számára. Az egészséghez az állatorvosi ellátást, a védőoltásokat és a helyes táplálást sorolták. A hét alapelv része még a környezet, a mozgásigény, a táplálás és az utódok védelme. A legfontosabb ezek közül a szeretet, hiszen ez mindegyiket magába foglalja - halhattuk a pénteki délelőtti nyílt órán. 

– A Kék Tér Program sikerre van ítélve, hiszen a bűnmegelőzés, az egészséges életmód és a felelős állattartás közös értékeket közvetít.
Hálás vagyok a pedagógusoknak és a diákoknak, hogy ezt a programot évről évre ilyen lelkesedéssel viszik tovább, és példát mutatnak az egész vármegyének – hangzott el Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatójának beszédében.

Háromszázhatvan diák mondott esküt.

Fotók: Karnok Csaba

Állatvédelmi esküt tettek

A nyílt óra után az iskola 360 diákja az udvaron, kórusban mondta el az állatvédelmi esküt. Megható pillanat volt mindenki számára, amikor a gyerekek együtt ismételték az eskü szavait – sokan közülük állatjelmezben vagy állatos kiegészítőt viselve tettek fogadalmat.

– Egy rendőrnek nem illik könnyet ejteni, de amikor hallottam az esküt, elérzékenyültem. Fantasztikus látni, hogy a gyerekek mennyire komolyan veszik az állatok védelmét – mondta M. Toronykőy Márta r. alezredes, a vármegyei Bűnmegelőzési Osztály vezetője.

A közös cél itt nem ér véget. A rendőrség és a tankerület szeretné, ha az eskütétel hagyománnyá válna, és Csongrád-Csanád vármegye valamennyi iskolájában elhangzana. A Gedói iskola udvarán időkapszulát is elhelyeztek, jelezve az utókornak, hogy innen indult el az Állatvédelmi Témahét hagyománya. 

Augusztus 20-tól kezdődően szigorodtak az állatvédelmi szabályok. A törvény értelmében szigorúbban lépnek fel az állatkínzás és az illegális állatkereskedelem ellen, ellenőrzik és büntetik az élő állattal való koldulást és nyereménysorsolást, valamint tovább erősítik az állatvédelmi oktatást és gondoskodnak a bántalmazott állatok sorsáról.

Szegedi hírek

