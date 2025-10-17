Könnyekig megható: 360 diák tette le esküjét a Gedói Általános Iskolában – galériával

Egy héten keresztül a felelős állattartásról tanultak, majd felesküdtek az állatvédelemre. Pénteken zárult az Állatvédelmi Témahét a Gedói Általános Iskolában, a Szegedi Tankerületi Központ és a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság együttműködésével. A témahét a Kék Tér Program keretében valósult meg. Mutatjuk, hogyan zajlott az Állatvédelmi Témahét Szegeden.

Véget ért az Állatvédelmi Témahét Szegeden, a Gedói Általános Iskola tanulói esküt tettek a felelős állattartás jegyében. Fotó: Karnok Csaba

Állatvédelmi Témahét Szegeden a Gedói Általános Iskolában

Az Állatvédelmi Témahét során a tanulók különféle izgalmas feladatokon, beszélgetéseken és előadásokon keresztül ismerték meg a felelős állattartás hét aranyszabályát. Keresztrejtvényeket, anagrammákat és kódokat kellett megfejteniük. Az első alapelv a felelősség, amire a legtöbb iskolás számára annyit jelent, hogy a háziállatról gondoskodom, sétáltatom és megfelelő környezetet biztosítok számára. Az egészséghez az állatorvosi ellátást, a védőoltásokat és a helyes táplálást sorolták. A hét alapelv része még a környezet, a mozgásigény, a táplálás és az utódok védelme. A legfontosabb ezek közül a szeretet, hiszen ez mindegyiket magába foglalja - halhattuk a pénteki délelőtti nyílt órán.

– A Kék Tér Program sikerre van ítélve, hiszen a bűnmegelőzés, az egészséges életmód és a felelős állattartás közös értékeket közvetít.

Hálás vagyok a pedagógusoknak és a diákoknak, hogy ezt a programot évről évre ilyen lelkesedéssel viszik tovább, és példát mutatnak az egész vármegyének – hangzott el Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatójának beszédében.