Évtizedek után újra összeültek a legendás gyár dolgozói, 62-en vettek részt a megindító találkozón

A napokban újra találkoztak a hajdani Fémipar Aluszerk, Alucon, Metalucon alkalmazottai, ez egy vállalat volt, csak a neve változott időről időre. Az egykori alumíniumi dolgozók Mindszenten a Gyümi vendéglőben randevúztak, amit Csernus István és családja üzemeltet. Róla azt kell tudni, hogy kiváló futballista volt, 10 évet játszott a hódmezővásárhelyi HMSE legendás együttesében.

Az alumíniumi dolgozók október elején újra találkoztak és emlékeztek. Fotó: Simon Sándor

Alumíniumi dolgozók

– Eddig négy találkozónk volt, a legutóbbi 2020. január 29-én. A mostanit, az ötödiket Szőke István mindszenti hajdani kollégával kezdtük el a szervezni, sokan segítettek, például Laczkó István Hódmezővásárhelyről 22 embert busszal szállított oda-vissza – mondta el lapunknak Simon Sándor, hozzátéve, hogy Laczkó kamionnal 4 millió 200 ezer kilométert vezetett balesetmentesen, egyéb járművel pedig még plusz 1 milliót. A mostani október elejeire 62 személy ment el, a megjelenteket Simon Sándor köszöntötte.

Elismert vállalat

Arra is visszaemlékezett, hogy országos szinten elismert vállalatnál dolgoztak, mivel a 70-es és 80-as években alu állvány rendszert, trapézlemezt, szendvicspanelt, alu vázas konténereket csak ők gyártottak. A Szovjetunióba, a tengizi olajmezőhöz 1500 konténert, Algériába 120 konténert szállítottak, valamint Debrecenben és Szegeden nyolc tantermes iskolákat építettek. Megemlékeztek azokról is, akik már nem lehettek velük, nem jöhettek el az újabb randevúra, kiemelve Széll Pált, aki az eddigi négy találkozót szervezte.

– Jó volt újra találkozni a régi munkatársakkal, megbeszéltük, hogy ezentúl évente tartunk ilyen eseményt – közölte Simon Sándor.