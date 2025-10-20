Több weboldal is elérhetetlenné vált, több tízezer felhasználót érint a teljes leállás

Az internet jelentős része leállt, miután az Amazon Web Services (AWS) rendszerében hiba lépett fel, ami több népszerű weboldalt, alkalmazást és játékot is elérhetetlenné tett.

Rengeteg szolgáltatás vált elérhetetlenné az Amazon hibája miatt. Illusztráció: Shutterstock



Az Amazon hibája áll a háttérben

A Downdetector adatai szerint a probléma érintette többek között a Snapchatet, az Epic Games Store-t, az Amazon Prime Videót, az HBO Maxot, a Disney+-t és a Redditet is. Az AWS megerősítette a hibát, és közölte, hogy mérnökei már dolgoznak a szolgáltatások helyreállításán. Több visszajelzés szerint a Canva is akadozva kereshető fel, amely több tízezer felhasználó mindennapjait teszi nehezebbé – írja az Independent.