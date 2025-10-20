október 20., hétfő

Központi hiba

4 órája

Több weboldal is elérhetetlenné vált, több tízezer felhasználót érint a teljes leállás

Címkék#Amazon Web Services#amazon hiba#AWS#internet

Súlyos hiba bénította meg az internetet: az Amazon Web Services leállása miatt világszerte weboldalak, alkalmazások és játékok váltak elérhetetlenné.

Delmagyar.hu

Az internet jelentős része leállt, miután az Amazon Web Services (AWS) rendszerében hiba lépett fel, ami több népszerű weboldalt, alkalmazást és játékot is elérhetetlenné tett.

Amazon hibája
Rengeteg szolgáltatás vált elérhetetlenné az Amazon hibája miatt. Illusztráció: Shutterstock


Az Amazon hibája áll a háttérben

A Downdetector adatai szerint a probléma érintette többek között a Snapchatet, az Epic Games Store-t, az Amazon Prime Videót, az HBO Maxot, a Disney+-t és a Redditet is. Az AWS megerősítette a hibát, és közölte, hogy mérnökei már dolgoznak a szolgáltatások helyreállításán. Több visszajelzés szerint a Canva is akadozva kereshető fel, amely több tízezer felhasználó mindennapjait teszi nehezebbé – írja az Independent

