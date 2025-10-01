október 1., szerda

Ügyészség

5 órája

Késsel támadt apjára az ittas férfi, elkerülhetetlen volt a szörnyű tragédia

Címkék#apa#Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség#vád#tragédia#vita

Apjára támadt egy férfi Csongrád-Csanád vármegyében. Az ügyészség emberölés kísérletével emelt vádat.

Delmagyar.hu

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban ittas állapotban, egy tanyán késsel támadt apjára.  

apjára támadt
Apjára támadt egy férfi Csongrád-Csanádban. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

Apjára támadt egy férfi

A vádirat szerint a vita közben megfenyegette, megütötte, majd hátba szúrta a menekülő férfit, akinek életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A vádlott eközben két testvérét is megsebesítette, nekik könnyű sérülésük lett. A család közös erővel zavarta el a támadót, aki jelenleg letartóztatásban van. Az ügyészség emberölés kísérletével és könnyű testi sértéssel vádolja, ügyében a Szegedi Törvényszék dönt.

 

