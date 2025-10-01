Késsel támadt apjára az ittas férfi, elkerülhetetlen volt a szörnyű tragédia

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban ittas állapotban, egy tanyán késsel támadt apjára.

Apjára támadt egy férfi Csongrád-Csanádban.

A vádirat szerint a vita közben megfenyegette, megütötte, majd hátba szúrta a menekülő férfit, akinek életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A vádlott eközben két testvérét is megsebesítette, nekik könnyű sérülésük lett. A család közös erővel zavarta el a támadót, aki jelenleg letartóztatásban van. Az ügyészség emberölés kísérletével és könnyű testi sértéssel vádolja, ügyében a Szegedi Törvényszék dönt.