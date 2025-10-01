5 órája
Késsel támadt apjára az ittas férfi, elkerülhetetlen volt a szörnyű tragédia
Apjára támadt egy férfi Csongrád-Csanád vármegyében. Az ügyészség emberölés kísérletével emelt vádat.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban ittas állapotban, egy tanyán késsel támadt apjára.
A vádirat szerint a vita közben megfenyegette, megütötte, majd hátba szúrta a menekülő férfit, akinek életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A vádlott eközben két testvérét is megsebesítette, nekik könnyű sérülésük lett. A család közös erővel zavarta el a támadót, aki jelenleg letartóztatásban van. Az ügyészség emberölés kísérletével és könnyű testi sértéssel vádolja, ügyében a Szegedi Törvényszék dönt.
