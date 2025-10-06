október 7., kedd

Amália névnap

+14
+6
Megemlékezés

9 órája

A haza közös felelősség, üzenték Makón az aradi tizenhármak emlékére – galériával, videóval

Címkék#miniszterelnök#október 6.#mártír

Makón a hagyományoknak megfelelően a Kossuth-szobornál tartották az október 6-iki megemlékezést. Az aradi tizenhármak hősies helytállásáról Szentirmai Ádám történész beszélt, megható tisztelgő műsort a helybeli Návay-iskola diákjai adtak.

Szabó Imre

– Az aradi tizenhármak és a velük együtt kivégzett miniszterelnök, Batthyány Lajos emlékezete nem fakult meg az évtizedek során, éppen ellenkezőleg – mondta a Návay Lajos Technikum oktatója, Szentirmai Ádám a gyásznap makói megemlékezésén. Hozzátette, történészként kötelessége hangsúlyozni, hogy a mártírok sorsa nemcsak a magyar múlt tragikus fejezete, de üzenet a jelennek is. Arról, hogy vannak eszmék, amelyekért érdemes kiállni végsőkig, és arról is hogy a haza nem elvont fogalom, hanem közös felelősség – fogalmazott a megjelentek előtt.

Az aradi tizenhármak áldozatára a makói Kossuth-szobornál emlékeztek
Az aradi tizenhármakat Szentirmai Ádám méltatta a Kossuth-szobornál. Fotó: Szabó Imre

Az aradi tizenhármak rózsái, mécsesei

A Maros-parti város tisztelgő ünnepségét – olykor esőbe hajló, borús ég alatt – a hagyományoknak megfelelően a városháza előtti Kossuth-szobornál rendezték meg. Amint szokás, ott voltak a képviselő-testület tagjai, több intézmény képviselője és jó néhány érdeklődő, köztük itteni tanulók. Az emlékbeszéd előtt, illetve megemlékezést követően a makói Magán Zeneiskola Fúvószenekara játszott Csikota József karnagy-igazgató vezetésével, műsort pedig ugyancsak a Návay-iskola diákjai adtak. A rendezvény végén a jelenlévők fehér rózsákat és mécseseket helyeztek a szobor talapzatára.

