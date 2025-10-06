Mit üzennek ma az aradi vértanúk? Így emlékezett a Vármegyei Kormányhivatal a hősökre – galériával, videóval

Az aradi vértanúk napja alkalmából tartott koszorúzást a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal közössége az Aradi vértanúk terén október 6-án reggel. Salgó László Péter főispán elmondta, hogy a Kormányhivatal régi hagyománya, hogy a járási hivatalok vezetői együtt róják le tiszteletüket a nemzeti gyásznapon az emlékműnél.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal koszorút helyezett el a szőregi csata emlékoszlopánál az aradi vértanúk napján. Fotó: Gémes Sándor

– A nemzetünk történelmében számos sorsfordító esemény van, azok között számos szomorú, mint például az aradi vértanúk emléknapja, a mohácsi csata vagy az első világháború. Ezekről azonban nagyon fontos megemlékezni, egyrészt, hogy emlékezzünk és megadjuk a tiszteletet a hősöknek, másrészt azért, mert áldozatukból erőt meríthetünk a jövőre nézve – fogalmazott Salgó László Péter.

Nemzetet formáló szimbólumok ölelésében

Arra is rámutatott a főispán, hogy az aradi vértanúk gyásznapja alkalmából rendezett megemlékezés helyszíne különösen jelentős szimbolikával bír idén.

– A helyszín számomra kiemelten kedves, hiszen itt van mellettünk a szegedi Dóm és a Dóm tér. A trianoni döntés is sorsfordító volt nemzetünknek, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. De voltak olyan nagyjaink, mint Klebelsberg Kunó, aki utat mutatott, hogy ne karddal, hanem tollal tegyük újra naggyá Magyarországot. Ennek tiszteletére remélhetően az Orsszággyűlés hamarosan nemzeti emlékhellyé nyilvánítja a Dómot és a Dóm teret – mondta Salgó László Péter, utalván arra, hogy Mihálffy Béla országgyűlési képviselő nemrég nyújtotta be a szegedi Dóm és Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánítását szorgalmazó javaslatot az Országgyűléshez azzal az indoklással, hogy a tér és a templom együttese nem csupán városi jelkép, de a magyar hit, kultúra és összetartozás egyik legmeghatározóbb színtere.