Mit üzennek ma az aradi vértanúk? Így emlékezett a Vármegyei Kormányhivatal a hősökre – galériával, videóval
A forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tisztelgett a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal közössége Szegeden. Salgó László Péter főispán rámutatott, hogy az aradi vértanúk napja nemcsak a gyász, de a nemzeti összetartozás, hősiesség és példamutatás emléknapja is. Szavai szerint az áldozatból merített erő ma is utat mutat a hazának.
Az aradi vértanúk napja alkalmából tartott koszorúzást a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal közössége az Aradi vértanúk terén október 6-án reggel. Salgó László Péter főispán elmondta, hogy a Kormányhivatal régi hagyománya, hogy a járási hivatalok vezetői együtt róják le tiszteletüket a nemzeti gyásznapon az emlékműnél.
– A nemzetünk történelmében számos sorsfordító esemény van, azok között számos szomorú, mint például az aradi vértanúk emléknapja, a mohácsi csata vagy az első világháború. Ezekről azonban nagyon fontos megemlékezni, egyrészt, hogy emlékezzünk és megadjuk a tiszteletet a hősöknek, másrészt azért, mert áldozatukból erőt meríthetünk a jövőre nézve – fogalmazott Salgó László Péter.
Nemzetet formáló szimbólumok ölelésében
Arra is rámutatott a főispán, hogy az aradi vértanúk gyásznapja alkalmából rendezett megemlékezés helyszíne különösen jelentős szimbolikával bír idén.
– A helyszín számomra kiemelten kedves, hiszen itt van mellettünk a szegedi Dóm és a Dóm tér. A trianoni döntés is sorsfordító volt nemzetünknek, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. De voltak olyan nagyjaink, mint Klebelsberg Kunó, aki utat mutatott, hogy ne karddal, hanem tollal tegyük újra naggyá Magyarországot. Ennek tiszteletére remélhetően az Orsszággyűlés hamarosan nemzeti emlékhellyé nyilvánítja a Dómot és a Dóm teret – mondta Salgó László Péter, utalván arra, hogy Mihálffy Béla országgyűlési képviselő nemrég nyújtotta be a szegedi Dóm és Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánítását szorgalmazó javaslatot az Országgyűléshez azzal az indoklással, hogy a tér és a templom együttese nem csupán városi jelkép, de a magyar hit, kultúra és összetartozás egyik legmeghatározóbb színtere.
Aradi vértanúk napja: a hősiesség és a gyász mementója
A kormány 2001-ben nyilánította nemzeti gyásznappá október 6-át arra emlékezvén, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pesten pedig Gróf Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. A kivégzést az egy évvel korábbi bécsi felkelés és Latour osztrák hadügyminiszter meglincselésének évfordulójára időzítették.
Batthyány a kivégzése előtti éjszakán egy becsempészett tőrrel nyakon szúrta magát a börtönéül szolgáló pesti Újépületben, ezért nem lehetett végrehajtani a megbecstelenítőnek számító, főképp köztörvényeseknél alkalmazott akasztást. A helyi parancsnok így a kötél általi halálbüntetést golyóra változtatta. Batthyány nem engedte a szemét bekötni, és maga vezényelt tüzet a kivégzőosztagnak, utolsó szavai három nyelven hangzottak el: „Allez, Jäger! (Rajta, vadászok!) Éljen a haza!”
Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a tizenhárom honvéd főtisztet: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt.
