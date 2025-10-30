Áramszünetek gyötrik Sándorfalvát, a lakók már nem érzik biztonságban magukat

Évek óta komoly problémát jelent Sándorfalván, hogy az áramszolgáltató nem tud stabil szolgáltatást nyújtani a településen. Szinte minden hónapban előfordulnak áramszünetek a kisvárosban, melyeket sok esetben már az időjárási anomáliákkal sem lehet magyarázni. Bár viharok után rendszeres, hogy nincs áram a településen, sokszor még ez sem kell ahhoz, hogy hosszabb-rövidebb ideig ne működjenek az elektromos eszközök. Ez pedig már hatalmas felháborodást kelt a lakókban. Legutóbb a hosszú hétvégén, október 24-én maradtak áram nélkül. Akkor egy ág esett a vezetékre, vagyis éppen volt magyarázat az esetre, ettől függetlenül újra fókuszba került ez a probléma.

Bár mostanra kevesebb lett az áramszünetek száma Sándorfalván, a lakók így is idegesek a rendszeres probléma miatt. Fotó: Shutterstock

Az áramszünet Sándorfalván már a mindennapok része

– Egy éve költöztünk ide, de 44 évem során egyszer nem találkoztam ennyi áramszünettel. A redőnyök nem jönnek föl, sötét van a házban, a napelemek elszálltak, a kapu nem nyílik, a hűtő leenged, főzni-sütni nem tudunk. A barlangokban éltek így az ősemberek, de azok rendszerhasználati díjat se fizettek – dühöngött egy posztban egy helyi lakos. Többen azt tanácsolták neki, szokjon hozzá, mert Sándorfalván ez rendszeres. Sok lakó már kifejezetten berendezkedett erre a problémára: elektromos eszközeik csak akkor vannak csatlakoztatva a hálózatra, ha azokat használják, mert a folyamatos áramszünetek tönkretennék a klímaberendezéseket, televíziókat és egyéb nagy értékű műszaki cikkeiket.

A poszt írója egyébként még szerencsésnek mondhatja magát, mert azon kívül, hogy modern házában nem működött semmi, legalább kár nem érte. Nem úgy, mint a Kurczenberger családot, akiknek a háza leégett egy másfél héttel korábbi áramszünet után – szerintük valószínűleg azért, mert a hiba ideje alatt folyamatosan ki-be kapcsoltak a gépek, az áramingadozás pedig megterhelte a rendszert és túlfeszültség keletkezett. Mint megírtuk, a tűz a Brassói utcai műhelyükben ütött ki október 13-án. A melléképület teljesen kiégett, de a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére, valamint a lakótér egy részére is, így a ház is lakhatatlanná vált.