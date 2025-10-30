október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MVM

1 órája

Áramszünetek gyötrik Sándorfalvát, a lakók már nem érzik biztonságban magukat

Címkék#Sándorfalva#áramszünet#MVM

Havi szinten fellángolnak az indulatok Sándorfalván, amikor a település sötétbe borul. Az áramszünetek rendszeresek a településen, melyek már anyagi károkat is okoztak a lakóknak. A polgármester évek óta egyeztet az MVM-mel, szerinte mostanra jóval kevesebb a mikroáramszünet a kisvárosban.

Timár Kriszta

Évek óta komoly problémát jelent Sándorfalván, hogy az áramszolgáltató nem tud stabil szolgáltatást nyújtani a településen. Szinte minden hónapban előfordulnak áramszünetek a kisvárosban, melyeket sok esetben már az időjárási anomáliákkal sem lehet magyarázni. Bár viharok után rendszeres, hogy nincs áram a településen, sokszor még ez sem kell ahhoz, hogy hosszabb-rövidebb ideig ne működjenek az elektromos eszközök. Ez pedig már hatalmas felháborodást kelt a lakókban. Legutóbb a hosszú hétvégén, október 24-én maradtak áram nélkül. Akkor egy ág esett a vezetékre, vagyis éppen volt magyarázat az esetre, ettől függetlenül újra fókuszba került ez a probléma.

áramszünet Sándorfalván
Bár mostanra kevesebb lett az áramszünetek száma Sándorfalván, a lakók így is idegesek a rendszeres probléma miatt. Fotó: Shutterstock

Az áramszünet Sándorfalván már a mindennapok része

– Egy éve költöztünk ide, de 44 évem során egyszer nem találkoztam ennyi áramszünettel. A redőnyök nem jönnek föl, sötét van a házban, a napelemek elszálltak, a kapu nem nyílik, a hűtő leenged, főzni-sütni nem tudunk. A barlangokban éltek így az ősemberek, de azok rendszerhasználati díjat se fizettek – dühöngött egy posztban egy helyi lakos. Többen azt tanácsolták neki, szokjon hozzá, mert Sándorfalván ez rendszeres. Sok lakó már kifejezetten berendezkedett erre a problémára: elektromos eszközeik csak akkor vannak csatlakoztatva a hálózatra, ha azokat használják, mert a folyamatos áramszünetek tönkretennék a klímaberendezéseket, televíziókat és egyéb nagy értékű műszaki cikkeiket.

A poszt írója egyébként még szerencsésnek mondhatja magát, mert azon kívül, hogy modern házában nem működött semmi, legalább kár nem érte. Nem úgy, mint a Kurczenberger családot, akiknek a háza leégett egy másfél héttel korábbi áramszünet után – szerintük valószínűleg azért, mert a hiba ideje alatt folyamatosan ki-be kapcsoltak a gépek, az áramingadozás pedig megterhelte a rendszert és túlfeszültség keletkezett. Mint megírtuk, a tűz a Brassói utcai műhelyükben ütött ki október 13-án. A melléképület teljesen kiégett, de a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére, valamint a lakótér egy részére is, így a ház is lakhatatlanná vált.

Évek óta tart az egyeztetés a szolgáltatóval

Az áramszünetekkel kapcsolatban a polgármester már hosszú ideje egyeztet az MVM-mel. Gajdosné Pataki Zsuzsanna lapunknak elmondta, 2023 végén a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól kérték a mikroáramszünetek kivizsgálását. A hivatal megállapította, hogy Sándorfalván 2022. november 1. és 2023. október 30. napja között 35 darab rövid idejű tápfeszültség kimaradás következett be – a kritikusnak számító 70-nek mintegy fele. Ugyanezen időszakban öt darab olyan üzemzavar volt, amely hosszú idejű kimaradást okozott, azaz nem következtek be kimagasló számban hosszú idejű áramkimaradások. Ennek ellenére akkor elrendelte a karbantartási és javítási munkálatokat ott, ahol ez szükséges volt, valamint a légvezetékek közelében lévő fék gallyazását.

– Mivel a mikoráramszünetek ezt követően sem szűntek meg, tavaly decemberben tárgyalásokat folytattunk az MVM-mel. Ekkor konkrét ígéreteket kaptunk a szolgáltatótól – mondta el a polgármester. Ezek között szerepelt például, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. az elkövetkezendő három évben mintegy 1500 oszloptrafót lát el szilikonos burkolattal, a madarak védelme érdekében. Mivel a rövid idejű zavartatások jelentős része a vezetékre benyúló ágak hatásának is betudható, gallyazási feladatokat évi két alkalommal végzik el. Mindezek mellett pedig a sándorfalvi villamosenergia hálózatot folyamatosan monitorozzák.

Mostanra kevesebb lett a mikroáramszünetek száma

Idén szeptemberben újabb találkozó történt az önkormányzat és az áramszolgáltató között. A polgármester úgy fogalmazott, szerinte mostanra az eddigieknél jóval kevesebb mikroáramszünet tapasztalható a településen. 

– A szolgáltató azt nem is tudja garantálni, hogy ezek teljesen megszűnjenek, de mindenféleképpen azon fognak dolgozni, hogy ezek a számok tovább csökkenjenek – mondta Gajdosné Pataki Zsuzsanna. Hozzátette: a megoldás a légvezetékek földkábellel való kiváltása lenne, ilyen beruházást azonban a magas költségek miatt a szolgáltató csak nagyvárosok esetében szokott megtenni.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu