1 órája
Áramszünetek gyötrik Sándorfalvát, a lakók már nem érzik biztonságban magukat
Havi szinten fellángolnak az indulatok Sándorfalván, amikor a település sötétbe borul. Az áramszünetek rendszeresek a településen, melyek már anyagi károkat is okoztak a lakóknak. A polgármester évek óta egyeztet az MVM-mel, szerinte mostanra jóval kevesebb a mikroáramszünet a kisvárosban.
Évek óta komoly problémát jelent Sándorfalván, hogy az áramszolgáltató nem tud stabil szolgáltatást nyújtani a településen. Szinte minden hónapban előfordulnak áramszünetek a kisvárosban, melyeket sok esetben már az időjárási anomáliákkal sem lehet magyarázni. Bár viharok után rendszeres, hogy nincs áram a településen, sokszor még ez sem kell ahhoz, hogy hosszabb-rövidebb ideig ne működjenek az elektromos eszközök. Ez pedig már hatalmas felháborodást kelt a lakókban. Legutóbb a hosszú hétvégén, október 24-én maradtak áram nélkül. Akkor egy ág esett a vezetékre, vagyis éppen volt magyarázat az esetre, ettől függetlenül újra fókuszba került ez a probléma.
Az áramszünet Sándorfalván már a mindennapok része
– Egy éve költöztünk ide, de 44 évem során egyszer nem találkoztam ennyi áramszünettel. A redőnyök nem jönnek föl, sötét van a házban, a napelemek elszálltak, a kapu nem nyílik, a hűtő leenged, főzni-sütni nem tudunk. A barlangokban éltek így az ősemberek, de azok rendszerhasználati díjat se fizettek – dühöngött egy posztban egy helyi lakos. Többen azt tanácsolták neki, szokjon hozzá, mert Sándorfalván ez rendszeres. Sok lakó már kifejezetten berendezkedett erre a problémára: elektromos eszközeik csak akkor vannak csatlakoztatva a hálózatra, ha azokat használják, mert a folyamatos áramszünetek tönkretennék a klímaberendezéseket, televíziókat és egyéb nagy értékű műszaki cikkeiket.
A poszt írója egyébként még szerencsésnek mondhatja magát, mert azon kívül, hogy modern házában nem működött semmi, legalább kár nem érte. Nem úgy, mint a Kurczenberger családot, akiknek a háza leégett egy másfél héttel korábbi áramszünet után – szerintük valószínűleg azért, mert a hiba ideje alatt folyamatosan ki-be kapcsoltak a gépek, az áramingadozás pedig megterhelte a rendszert és túlfeszültség keletkezett. Mint megírtuk, a tűz a Brassói utcai műhelyükben ütött ki október 13-án. A melléképület teljesen kiégett, de a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére, valamint a lakótér egy részére is, így a ház is lakhatatlanná vált.
Évek óta tart az egyeztetés a szolgáltatóval
Az áramszünetekkel kapcsolatban a polgármester már hosszú ideje egyeztet az MVM-mel. Gajdosné Pataki Zsuzsanna lapunknak elmondta, 2023 végén a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól kérték a mikroáramszünetek kivizsgálását. A hivatal megállapította, hogy Sándorfalván 2022. november 1. és 2023. október 30. napja között 35 darab rövid idejű tápfeszültség kimaradás következett be – a kritikusnak számító 70-nek mintegy fele. Ugyanezen időszakban öt darab olyan üzemzavar volt, amely hosszú idejű kimaradást okozott, azaz nem következtek be kimagasló számban hosszú idejű áramkimaradások. Ennek ellenére akkor elrendelte a karbantartási és javítási munkálatokat ott, ahol ez szükséges volt, valamint a légvezetékek közelében lévő fék gallyazását.
– Mivel a mikoráramszünetek ezt követően sem szűntek meg, tavaly decemberben tárgyalásokat folytattunk az MVM-mel. Ekkor konkrét ígéreteket kaptunk a szolgáltatótól – mondta el a polgármester. Ezek között szerepelt például, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. az elkövetkezendő három évben mintegy 1500 oszloptrafót lát el szilikonos burkolattal, a madarak védelme érdekében. Mivel a rövid idejű zavartatások jelentős része a vezetékre benyúló ágak hatásának is betudható, gallyazási feladatokat évi két alkalommal végzik el. Mindezek mellett pedig a sándorfalvi villamosenergia hálózatot folyamatosan monitorozzák.
Mostanra kevesebb lett a mikroáramszünetek száma
Idén szeptemberben újabb találkozó történt az önkormányzat és az áramszolgáltató között. A polgármester úgy fogalmazott, szerinte mostanra az eddigieknél jóval kevesebb mikroáramszünet tapasztalható a településen.
– A szolgáltató azt nem is tudja garantálni, hogy ezek teljesen megszűnjenek, de mindenféleképpen azon fognak dolgozni, hogy ezek a számok tovább csökkenjenek – mondta Gajdosné Pataki Zsuzsanna. Hozzátette: a megoldás a légvezetékek földkábellel való kiváltása lenne, ilyen beruházást azonban a magas költségek miatt a szolgáltató csak nagyvárosok esetében szokott megtenni.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Megyénkbe érkezik a Lidl kisbusz, ezen a településen találkozhatunk vele először