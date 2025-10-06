október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több utcát érint

11 órája

Nyolcórás áramszünet lesz: mutatjuk, hol és mikor kell készülni rá

Címkék#Zsombó#áramszünet#MVM

A héten több utcában is nyolcórás áramszünet várható Zsombón. Az áramszünet oka a hálózat korszerűsítése és a szolgáltatás minőségének javítása. A lakosságot a szolgáltató fontos biztonsági tudnivalókra is figyelmezteti.

Arany T. János

Áramszünet lesz. Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint október 9-én, csütörtökön, reggel 8 órától délután 4 óráig több utcában is áramszünetre kell számítani Zsombón. A szolgáltató közlése szerint a hálózat korszerűsítése és a szolgáltatás minőségének javítása miatt lesz szükség a munkálatokra.

Áramszünet
Áramszünet miatt több zsombói utcában nyolc órára leáll az áramszolgáltatás. Fotó: Illusztráció, shutterstock

Áramszünet Zsombón, érintett területek

  • Alkony utca 14–34., valamint 29. szám
  • Andrássy út 104–184., illetve 73–129. szám
  • Dózsa dűlő 42–114., és 45–115. szám
  • Jókai utca 1–15. szám
  • Ménesjárás dűlő 2–20/M., valamint 3–19. szám

Fontos tudnivalók az áramszünet idejére

  • Az MVM nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani.
  • Aki saját vagy bérelt aggregátort szeretne használni, annak legkésőbb öt nappal a szünet előtt be kell jelentenie igényét az [email protected] címen.
  • Az engedély nélküli használat tilos, a bejelentésnek tartalmaznia kell többek között a felhasználó nevét, elérhetőségét, az érintett hely címét és a 10 jegyű azonosítót is.

További figyelmeztetések

A szolgáltató arra figyelmeztet: a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért fokozott elővigyázatosság szükséges. Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szünetelésből adódó kellemetlenségekért felelősséget nem tud vállalni.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu