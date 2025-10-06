Nyolcórás áramszünet lesz: mutatjuk, hol és mikor kell készülni rá

Áramszünet lesz. Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint október 9-én, csütörtökön, reggel 8 órától délután 4 óráig több utcában is áramszünetre kell számítani Zsombón. A szolgáltató közlése szerint a hálózat korszerűsítése és a szolgáltatás minőségének javítása miatt lesz szükség a munkálatokra.

Áramszünet miatt több zsombói utcában nyolc órára leáll az áramszolgáltatás. Fotó: Illusztráció, shutterstock

Áramszünet Zsombón, érintett területek

Alkony utca 14–34., valamint 29. szám

Andrássy út 104–184., illetve 73–129. szám

Dózsa dűlő 42–114., és 45–115. szám

Jókai utca 1–15. szám

Ménesjárás dűlő 2–20/M., valamint 3–19. szám

Fontos tudnivalók az áramszünet idejére

Az MVM nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani.

Aki saját vagy bérelt aggregátort szeretne használni, annak legkésőbb öt nappal a szünet előtt be kell jelentenie igényét az [email protected] címen.

Az engedély nélküli használat tilos, a bejelentésnek tartalmaznia kell többek között a felhasználó nevét, elérhetőségét, az érintett hely címét és a 10 jegyű azonosítót is.

További figyelmeztetések

A szolgáltató arra figyelmeztet: a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért fokozott elővigyázatosság szükséges. Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szünetelésből adódó kellemetlenségekért felelősséget nem tud vállalni.