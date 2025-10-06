1 órája
Nyolcórás áramszünet lesz: mutatjuk, hol és mikor kell készülni rá
A héten több utcában is nyolcórás áramszünet várható Zsombón. Az áramszünet oka a hálózat korszerűsítése és a szolgáltatás minőségének javítása. A lakosságot a szolgáltató fontos biztonsági tudnivalókra is figyelmezteti.
Áramszünet lesz. Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint október 9-én, csütörtökön, reggel 8 órától délután 4 óráig több utcában is áramszünetre kell számítani Zsombón. A szolgáltató közlése szerint a hálózat korszerűsítése és a szolgáltatás minőségének javítása miatt lesz szükség a munkálatokra.
Áramszünet Zsombón, érintett területek
- Alkony utca 14–34., valamint 29. szám
- Andrássy út 104–184., illetve 73–129. szám
- Dózsa dűlő 42–114., és 45–115. szám
- Jókai utca 1–15. szám
- Ménesjárás dűlő 2–20/M., valamint 3–19. szám
Fontos tudnivalók az áramszünet idejére
- Az MVM nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani.
- Aki saját vagy bérelt aggregátort szeretne használni, annak legkésőbb öt nappal a szünet előtt be kell jelentenie igényét az [email protected] címen.
- Az engedély nélküli használat tilos, a bejelentésnek tartalmaznia kell többek között a felhasználó nevét, elérhetőségét, az érintett hely címét és a 10 jegyű azonosítót is.
További figyelmeztetések
A szolgáltató arra figyelmeztet: a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért fokozott elővigyázatosság szükséges. Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szünetelésből adódó kellemetlenségekért felelősséget nem tud vállalni.
