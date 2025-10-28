Előkerültek az új karácsonyi dekorációk – részben megújul a szegedi bevásárlóközpont

Felgyúltak az ünnepi fények a bevásárlóközpont épületén, de a karácsonyi hangulat még fokozódni fog. Megtudtuk, hogy mikor lesz látható az Árkád Szeged karácsonyi dekorációja, mikor állítják fel a már jól ismert karácsonyfákat.

Hamarosan érkezik az Árkád Szeged karácsonyi dekorációja.

Ekkor lesz teljes az Árkád Szeged karácsonyi dekorációja

A bevásárlóközpont már lázasan készül a közelgő ünnepekre. A szemfülesek észrevehették, hogy felgyúltak a fények az épület külső falán, melyek a Londoni körúton haladva láthatóak igazán. Az Árkád folyosóit november 24-én díszítik fel, a dekoráció hasonló lesz az előző évek karácsonyi díszletéhez, vagyis a már jól megszokott és hagyományos dekorációs elemek tűnnek majd fel. Ugyanakkor a lenti szökőkútnál kisebb változások várhatóak, minden évben új dekorációs ötletekkel színesítik az áruház belterét - tudtuk meg Orosz Tamás menedzsertől. Hozzátette, hogy az ünnepi látvány megteremtése hatalmas munkával jár, egy egész csapat végzi az emberpróbáló feladatot. A munkálatok kizárólag az Árkád üzleteinek zárása után zajlanak majd.