Ünnepi hangulat

1 órája

Előkerültek az új karácsonyi dekorációk – részben megújul a szegedi bevásárlóközpont

Címkék#Árkád bevásárlóközpont#dísz#karácsony#Szeged

Az ünnepi hangulat lassan ide is megérkezik. Az Árkád Szeged karácsonyi dekorációja már részben elkészült, de a látványosabb elemek még hátravannak. A látogatók hamarosan megcsodálhatják a bevásárlóközpont teljes díszkivilágítását és a hagyományos karácsonyfákat is. Mutatjuk, mikor lesz látható mindez.

Munkatársunktól

Felgyúltak az ünnepi fények a bevásárlóközpont épületén, de a karácsonyi hangulat még fokozódni fog. Megtudtuk, hogy mikor lesz látható az Árkád Szeged karácsonyi dekorációja, mikor állítják fel a már jól ismert karácsonyfákat. 

Árkád Szeged karácsonyi dekoráció
Hamarosan érkezik az Árkád Szeged karácsonyi dekorációja. 

Ekkor lesz teljes az Árkád Szeged karácsonyi dekorációja

A bevásárlóközpont már lázasan készül a közelgő ünnepekre. A szemfülesek észrevehették, hogy felgyúltak a fények az épület külső falán, melyek a Londoni körúton haladva láthatóak igazán. Az Árkád folyosóit november 24-én díszítik fel, a dekoráció hasonló lesz az előző évek karácsonyi díszletéhez, vagyis a már jól megszokott és hagyományos dekorációs elemek tűnnek majd fel. Ugyanakkor a lenti szökőkútnál kisebb változások várhatóak, minden évben új dekorációs ötletekkel színesítik az áruház belterét - tudtuk meg Orosz Tamás menedzsertől. Hozzátette, hogy az ünnepi látvány megteremtése hatalmas munkával jár, egy egész csapat végzi az emberpróbáló feladatot. A munkálatok kizárólag az Árkád üzleteinek zárása után zajlanak majd. 

