2 órája
Átengedte a kormányt a fiatalkorú gyermekének, aki árokba borult az autóval
A Szegedi Törvényszék jogerősen másfél év, három évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt egy férfit és élettársát, mert engedélyezték, hogy a férfi 15 éves gyermeke vezesse családi autójukat.
Az eset még 2022. május 21-én Csanádpalota közelében történt, a fiatal sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely az árokba zuhant és fejjel lefelé a csatornába borult.
A kocsiban utazó felnőttek és egy gyermek az ablakon át ki tudtak menekülni, ám a gyermekülésbe kötött kétéves kisgyerek hosszabb ideig a víz alatt maradt. A szemből érkező autó sofőrje végül kimentette a gyermeket, akinek életét a helyszínen nyújtott elsősegély mentette meg.
A kisgyermek közvetlen életveszélyben volt, de sikerült megakadályozni a tragédiát.
A bíróság szerint a szülők súlyosan megszegték szülői kötelezettségüket, és ezzel veszélyeztették a gyermekeik testi-lelki fejlődését. A fiatalkorú vádlottat gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt két évre próbára bocsátották, míg a két felnőttet három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.
