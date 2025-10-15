október 15., szerda

Döntés

Átengedte a kormányt a fiatalkorú gyermekének, aki árokba borult az autóval

A Szegedi Törvényszék jogerősen másfél év, három évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt egy férfit és élettársát, mert engedélyezték, hogy a férfi 15 éves gyermeke vezesse családi autójukat.

Az eset még 2022. május 21-én Csanádpalota közelében történt, a fiatal sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely az árokba zuhant és fejjel lefelé a csatornába borult.

A kocsiban utazó felnőttek és egy gyermek az ablakon át ki tudtak menekülni, ám a gyermekülésbe kötött kétéves kisgyerek hosszabb ideig a víz alatt maradt. A szemből érkező autó sofőrje végül kimentette a gyermeket, akinek életét a helyszínen nyújtott elsősegély mentette meg. 

A kisgyermek közvetlen életveszélyben volt, de sikerült megakadályozni a tragédiát.

A bíróság szerint a szülők súlyosan megszegték szülői kötelezettségüket, és ezzel veszélyeztették a gyermekeik testi-lelki fejlődését. A fiatalkorú vádlottat gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt két évre próbára bocsátották, míg a két felnőttet három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.

