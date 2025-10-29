Falrepedésben él az anya és kölykei – életveszélyben van a család

Egy anya cica és kölykei költöztek be egy panel lépcsőházának falába. A beszámolók szerint a kölykök a kocsik alatt szaladgálnak, emiatt a környéken élők attól tartanak, hogy nem élik túl a város zord körülményeit. Az anya cica vad, emiatt szinte lehetetlen befogni őket. Egy helyi állatvédő hamarosan a segítségükre siet. Megmentőiket várják az árva cicák Szegeden.

Az árva cicák Szegeden egy panelház falába költöztek. Illusztráció: Shutterstock

Árva cicák Szegeden, azonnali segítségre szorulnak

A cicák sorsa nagy visszhangot váltott ki, mégis visszatérő lakóknak számítanak. Az Oxigén Állat-és Környezetvédelmi Alapítvány szerint évek óta mindig ugyanoda költöznek be.

A befogásukat nehezíti, hogy nem kedvelik az embert, az anyát lehetetlen megközelíteni

– nyilatkozta lapunknak Barna Ferencné Kati. Hozzátette, hogy egy téglarész hiányzik a Kemes utca panelházának falából, ezen keresztül húzódhatott be a macska a kölykeivel.

A helyszínen műanyag tálkák és etetőedények árulkodnak arról, hogy a környékbeliek próbálnak segíteni rajtuk. Barna Ferencné Kati szerint az anya ivartalanítása lenne a legjobb megoldás. Ehhez azonban szervezett befogás, állatorvosi segítség és ideiglenes elhelyezés kellene. Az Oxigén Állat-és Környezetvédelmi Alapítvány jelenleg közel száz macskát gondoz, és bár szívük szerint minden bajba jutott állaton segítenének.

Ha látom őket, megnézem, milyen állapotban vannak, de befogni nagyon nehéz lesz. Csak éhes macska megy be a csapdába, viszont sokan etetik őket, így ez sem egyszerű

– fogalmazott az alapítvány lapunknak.