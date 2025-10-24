Az erdő „immunrendszerét” vizsgálták az ásotthalmi diákok: szomorú felfedezést tettek – videóval

Az ásotthalmi erdő csendes, de annál izgalmasabb világában jártunk ismét az erdészeti iskola egyik lelkes kilencedikes tanulójával, Krizsán Istvánnal, és kollégiumi nevelőtanárával, Bánhidy Zoltánnal. A program célja eredetileg az volt, hogy felmérjék: hol van még hangyaboly és hol maradtak még erdei vöröshangyák a tanulmányi erdőben, milyen állapotban vannak a bolyaik.

Van-e még egyáltalán hangyaboly az erdőben? Erre a kérdésre keresték a választ az erdészeti iskola diákjai, de közben szemetet is szedtek a tanulmányi erdőben. Fotó: Török János

Van még hangyaboly az ásotthalmi erdőben?

– Az ötlet tőlem származik – meséli Bánhidy Zoltán, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ​kollégiumi nevelőtanára. – Azt tapasztaltuk, hogy a hangyabolyok, amikből eddig sok volt, lassan elnéptelenednek. Szerettük volna látni, hogy élnek-e még vöröshangyák az ásotthalmi erdőben, hiszen ezek a kis állatok az erdő takarítói: vadásznak a hernyókra, lárvákra, bogarakra, és eltakarítják az elhullott állatokat.

Eltűntek a vöröshangyák

A valóság azonban csalódást okozott.

– Eddig egyetlen aktív bolyra sem bukkantunk – folytatta a tanár úr. – Most az egész erdőrészletet bejárjuk, hogy kiderüljön, maradt-e még valahol élet – mutatja. De a nap nem múlt el eredmény nélkül.

Krizsán István és a többi bedős a „kellemest a hasznossal” elvet követve szemetet is gyűjtött. Már nincs az az óriási mennyiségű szemét mint a tömeges migráció idején, de azért akad egy-két eldobott vizes palack, energiaitalos doboz, vagy ruhadarab. Ezeket mind összeszedték a diákok. A tanulmányi erdő csendjében nemcsak a természet apró lakóit próbálták megtalálni, hanem az emberi hanyagság nyomait is eltüntették.

Miért fontosak a hangyák?

A hangyák az erdő „immunrendszereként” működnek: védik a fákat a kártevőktől, segítik a növények szaporodását és javítják a talaj minőségét. Ragadozóként rengeteg kártevőt pusztítanak el, magokat terjesztenek, és részt vesznek a szerves anyagok lebontásában, ezzel fenntartva az erdő egészséges működését. Hiányuk csökkentené az erdő ellenálló képességét és a biodiverzitást, ezért több fajuk – köztük az erdei vöröshangya – védett Magyarországon.