Rideg valóság

2 órája

Az erdő „immunrendszerét” vizsgálták az ásotthalmi diákok: szomorú felfedezést tettek – videóval

Címkék#hangyafészek#tanulmányi eredmény#erdő#hangya#Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium

Különleges küldetéssel indultak el a tanulmányi erdőbe az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai. Van-e még egyáltalán hangyaboly az ásotthalmi erdőben? Ennek próbáltak utánajárni.

Arany T. János

Az ásotthalmi erdő csendes, de annál izgalmasabb világában jártunk ismét az erdészeti iskola egyik lelkes kilencedikes tanulójával, Krizsán Istvánnal, és kollégiumi nevelőtanárával, Bánhidy Zoltánnal. A program célja eredetileg az volt, hogy felmérjék: hol van még hangyaboly és hol maradtak még erdei vöröshangyák a tanulmányi erdőben, milyen állapotban vannak a bolyaik.

ásotthalmi erdő: vajon vannak-e még hangyák
Van-e még egyáltalán hangyaboly az erdőben?  Erre a kérdésre keresték a választ az erdészeti iskola diákjai, de közben szemetet is szedtek a tanulmányi erdőben. Fotó: Török János

Van még hangyaboly az ásotthalmi erdőben?

– Az ötlet tőlem származik – meséli Bánhidy Zoltán, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ​kollégiumi nevelőtanára. – Azt tapasztaltuk, hogy a hangyabolyok, amikből eddig sok volt, lassan elnéptelenednek. Szerettük volna látni, hogy élnek-e még vöröshangyák az ásotthalmi erdőben, hiszen ezek a kis állatok az erdő takarítói: vadásznak a hernyókra, lárvákra, bogarakra, és eltakarítják az elhullott állatokat.

Eltűntek a vöröshangyák

A valóság azonban csalódást okozott. 

– Eddig egyetlen aktív bolyra sem bukkantunk – folytatta a tanár úr. – Most az egész erdőrészletet bejárjuk, hogy kiderüljön, maradt-e még valahol élet – mutatja. De a nap nem múlt el eredmény nélkül. 

ásotthalmi erdő: vajon vannak-e még hangyák
Fotó: Török János

Krizsán István és a többi bedős a „kellemest a hasznossal” elvet követve szemetet is gyűjtött. Már nincs az az óriási mennyiségű szemét mint a tömeges migráció idején, de azért akad egy-két eldobott vizes palack, energiaitalos doboz, vagy ruhadarab. Ezeket mind összeszedték a diákok. A tanulmányi erdő csendjében nemcsak a természet apró lakóit próbálták megtalálni, hanem az emberi hanyagság nyomait is eltüntették.

ásotthalmi erdő: vajon vannak-e még hangyák
Fotó: Török János

Miért fontosak a hangyák?

A hangyák az erdő „immunrendszereként” működnek: védik a fákat a kártevőktől, segítik a növények szaporodását és javítják a talaj minőségét. Ragadozóként rengeteg kártevőt pusztítanak el, magokat terjesztenek, és részt vesznek a szerves anyagok lebontásában, ezzel fenntartva az erdő egészséges működését. Hiányuk csökkentené az erdő ellenálló képességét és a biodiverzitást, ezért több fajuk – köztük az erdei vöröshangya – védett Magyarországon.

