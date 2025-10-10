Barátok vitatkoztak az étteremben az ásotthalmi önazonossági rendeletről

Az ásotthalmi ásotthalmi önazonossági rendelet továbbra is heves vitákat vált ki. A faluban élők nem közönyösek: mindenkinek van véleménye. Kíváncsiak voltunk, mit gondolnak a helyiek arról az új rendeletről, amely október elején lépett életbe, ezért betértünk ebédelni a nagyközség központjában működő Tambura étterembe. Azt nem is sejtettük, hogy pont egy olyan asztalhoz ülünk le, ahol két jó barát épp erről a témáról vitázik – gyökeresen eltérő állásponttal, mégis kulturált hangnemben.

Ellentétes álláspontok az ásotthalmi önazonossági rendeletről. Balog Attila örül annak, hogy Ásotthalom mostantól engedélyhez köti ki költözhet a faluba. Barátja, Kormos Dávid ellenzi. Fotó: Karnok Csaba

Az ásotthalmi önazonossági rendelet megosztja a helyieket

Az ásotthalmi rendelet értelmében a jövőben a képviselő-testület dönt arról, kik költözhetnek be a községbe. A döntés az úgynevezett „önazonossági védelmet” szolgálja, a támogatók szerint a közösség megóvása, az ellenzők szerint viszont a szabadság korlátozása áll mögötte.

Baráti vita a Tambura étteremben

Az étterem két vendége, Balog Attila és Kormos Dávid, barátok, mégis teljesen másképp látják a helyzetet. – Szerintem ez nem demokrácia. Mindenkinek a maga dolga, hova költözik, ne szóljon bele senki más – mondta Dávid, aki 2023-ban költözött a fővárosból egy ásotthalmi tanyára. Elmondása szerint kalandvágyból és barátai miatt döntött így. – Már általános iskolában sem volt menő a klikkesedés és a kiközösítés. Mélységesen felháborít, hogy ilyen rendeleteket hoznak, nemcsak itt, hanem az ország más részein is.

Attila támogatja

Barátja, Attila, az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület titkára, viszont teljes mértékben támogatja az új szabályozást. – Normális dolog, hogy egy közösség próbálja megvédeni magát. Meg kell nézni, hova vezetett a nagy liberális felfogás Nyugaton. Ha nem véded meg a helyet, ahol élsz, más nem fogja. Aki tud válaszolni három egyszerű kérdésre és nem bűnözésből él, azt minden közösség szívesen látja – fogalmazott.

Ellentétes nézőpontok, közös tisztelet

Attila és Dávid baráti vitája épp azt mutatja meg, ami manapság ritka: lehet értelmesen és nyugodtan beszélgetni egy ennyire megosztó témáról is. Miközben az országban sok helyen elmérgesednek a viták, ők példát mutattak arra, hogy a véleménykülönbség nem feltétlenül jelent ellenségeskedést.