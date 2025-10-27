október 27., hétfő

Szabina névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Továbbképzés Ásotthalmon

3 órája

A fegyverismeret mellett az iszlámról is tanultak a mezőőrök és a polgárőrök

Címkék#iszlám#Korán#polgárőrség#Ásotthalom#továbbképzés#mezőőrség

Ásotthalmon különleges továbbképzést tartottak a mezőőrök és polgárőrök számára. A nap célja a jogi, önvédelmi és vallási ismeretek bővítése volt a határ menti szolgálatokhoz. De azt is megtanulták az ásotthalmi polgárőrök és mezőőrök, mit jelent a Korán zöld kendőbe csomagolva.

Arany T. János

Tudják mit jelent az, ha egy muzulmán migránsnál az iszlám elsődleges forrása és szent könyve, a Korán zöld kendőbe csomagolva kerül elő? Az ásotthalmi polgárőrök és mezőőrök most már tudják. 

ásotthalmi polgárőr
KÉPALÁKorán zöld kendőben, ennek jelentéséről is tanultak az ásotthalmi polgárőrök és mezőőrök a közös továbbképzésen. Fotó: Papp Renáta Facebook-oldala

Jogi ismeretek, önvédelem és az iszlám kulturális háttér

Ásotthalmon közös szakmai továbbképzést tartottak a mezőőrség és a polgárőrség tagjai számára. A nap célja az volt, hogy a terepen szolgálatot teljesítők frissítsék jogi, intézkedéstaktikai és önvédelmi ismereteiket, valamint felkészültebben kezeljék a határ menti szolgálatok során előforduló helyzeteket.

Tíz év tapasztalat friss tudásra építve

Az elmúlt évtizedben a térségben szolgálatot teljesítő mezőőrök és polgárőrök számos, a migrációs nyomással összefüggő helyzettel találkoztak. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogszabályok ismerete és az intézkedéstaktika folyamatos frissítése elengedhetetlen a biztonságos, szakszerű munkához.

Az iszlám ismerete a megértés és a biztonság szolgálatában

A képzés egyik különleges eleme az iszlám vallás és kultúra bemutatása volt, amely a migrációs határvédelem szempontjából kapott hangsúlyt. A résztvevők vallási és kulturális háttérismereteket szereztek, amelyek segíthetnek abban, hogy a muzulmán migránsokkal való helyzeteket megértéssel, de határozottsággal kezeljék.

Valláselmélettel is megismerkedtek az ásotthalmi polgárőrök

A szervezők szerint az ilyen típusú tudás hozzájárul a kommunikáció javításához, a félreértések megelőzéséhez és a szolgálat hatékonyságának növeléséhez. Valláselmélettel is megismerkedtek, így például a Mohamed futása kifejezéssel, ami az iszlám történelem legfontosabb eseménye, 622-ben történt és Mohamed próféta és követőinek kivándorlása Mekkából Jaszrib (későbbi nevén Medina) városába.

Gyakorlatban az önvédelem és a fedezékhasználat

A nap második felében az oktatás a gyakorlati önvédelemre és az intézkedési szituációkra koncentrált. A szakoktató ismertette a különböző önvédelmi eszközöket, azok célzó- és ölőhatását, valamint a fedezék biztonságos használatának módjait is. A résztvevők interaktív módon próbálhatták ki a tanultakat, hogy valós szituációkban is magabiztosan alkalmazhassák a megszerzett ismereteket.

Korán zöld kendőbe csomagolva: a tisztelet szimbóluma az iszlámban

A Korán zöld kendőbe csomagolása a muzulmánok számára a mély tisztelet és a szentség védelmének a jele. A Korán Allah kinyilatkoztatott szava, ezért védeni kell a szennyeződéstől és a sérüléstől. A zöld szín kiemelkedően fontos az iszlámban: a Paradicsomot, a bőséget és a nyugalmat szimbolizálja, és Mohamed prófétához is kapcsolódik. Ez tehát a szent könyv iránti nagyrabecsülés és áldáskérés kifejezése.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu