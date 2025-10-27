A fegyverismeret mellett az iszlámról is tanultak a mezőőrök és a polgárőrök

Tudják mit jelent az, ha egy muzulmán migránsnál az iszlám elsődleges forrása és szent könyve, a Korán zöld kendőbe csomagolva kerül elő? Az ásotthalmi polgárőrök és mezőőrök most már tudják.

KÉPALÁKorán zöld kendőben, ennek jelentéséről is tanultak az ásotthalmi polgárőrök és mezőőrök a közös továbbképzésen. Fotó: Papp Renáta Facebook-oldala

Jogi ismeretek, önvédelem és az iszlám kulturális háttér

Ásotthalmon közös szakmai továbbképzést tartottak a mezőőrség és a polgárőrség tagjai számára. A nap célja az volt, hogy a terepen szolgálatot teljesítők frissítsék jogi, intézkedéstaktikai és önvédelmi ismereteiket, valamint felkészültebben kezeljék a határ menti szolgálatok során előforduló helyzeteket.

Tíz év tapasztalat friss tudásra építve

Az elmúlt évtizedben a térségben szolgálatot teljesítő mezőőrök és polgárőrök számos, a migrációs nyomással összefüggő helyzettel találkoztak. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogszabályok ismerete és az intézkedéstaktika folyamatos frissítése elengedhetetlen a biztonságos, szakszerű munkához.

Az iszlám ismerete a megértés és a biztonság szolgálatában

A képzés egyik különleges eleme az iszlám vallás és kultúra bemutatása volt, amely a migrációs határvédelem szempontjából kapott hangsúlyt. A résztvevők vallási és kulturális háttérismereteket szereztek, amelyek segíthetnek abban, hogy a muzulmán migránsokkal való helyzeteket megértéssel, de határozottsággal kezeljék.

Valláselmélettel is megismerkedtek az ásotthalmi polgárőrök

A szervezők szerint az ilyen típusú tudás hozzájárul a kommunikáció javításához, a félreértések megelőzéséhez és a szolgálat hatékonyságának növeléséhez. Valláselmélettel is megismerkedtek, így például a Mohamed futása kifejezéssel, ami az iszlám történelem legfontosabb eseménye, 622-ben történt és Mohamed próféta és követőinek kivándorlása Mekkából Jaszrib (későbbi nevén Medina) városába.

Gyakorlatban az önvédelem és a fedezékhasználat

A nap második felében az oktatás a gyakorlati önvédelemre és az intézkedési szituációkra koncentrált. A szakoktató ismertette a különböző önvédelmi eszközöket, azok célzó- és ölőhatását, valamint a fedezék biztonságos használatának módjait is. A résztvevők interaktív módon próbálhatták ki a tanultakat, hogy valós szituációkban is magabiztosan alkalmazhassák a megszerzett ismereteket.