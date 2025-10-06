Támogatással erősítik a határvédelmet Ásotthalmon, autót és pénzt is kaptak a polgárőrök

Ásotthalom polgárőr egyesületei támogatásban részesültek. Hétfőn délelőtt került sor a helyi polgárőr egyesületek támogatásának ünnepélyes átadására a nagyközség polgármesteri hivatalában. Az eseményen részt vett Túrós András tábornok, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, aki két egyesület támogatásáról és további elismerések átadásáról döntött.

Pénzt és autót vehettek át. Ásotthalom polgárőrei támogatást kaptak a közbiztonság erősítésére. Fotó: Török János

Ásotthalom: ünnepélyes átadás

A rendezvényen az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület egy gépjárművet – egy Dacia Dustert – vehetett át, míg a Ásotthalmi Polgárőr Egyesület 500 ezer forint működési támogatásban részesült. A döntés célja, hogy a helyi közbiztonságot és a határ menti szolgálatok hatékonyságát tovább erősítsék.

„Hazafias cselekedet a polgárőrök munkája”

Az OPSZ elnöke köszöntőjében méltatta a helyi polgárőrök tevékenységét és elhivatottságát: – Büszkék vagyunk arra, hogy ebben a térségben olyan egyesületek működnek, amelyek fegyelmezetten, szervezetten és hazafias elhivatottsággal járulnak hozzá a határvédelemhez. Ezek az intézkedések nemcsak a közbiztonságot erősítik, hanem a polgárőrség tekintélyét is növelik – mondta.

Nélkülözhetetlen szereplői a határvédelemnek

Az elnök hozzátette, hogy az OPSZ kiemelt figyelmet fordít a déli határszakasz településeire, ahol az önkéntes polgárőrök napi szinten támogatják a rendőrség munkáját. – Az ásotthalmi polgárőr egyesületek az elmúlt években bizonyították, hogy nélkülözhetetlen szereplői a határvédelemnek – fogalmazott Túrós András.

Ismét erősödik a migrációs nyomás

Balog Attila, az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület titkára lapunknak az aktuális helyzetről is beszélt: – Az utóbbi időben ismét erősödést látunk, főleg Kissor térségében – mondta. Elmondása szerint bár vannak napok, amikor nem történik semmi, előfordul, hogy egyszerre több tucat illegális határátlépőt is feltartóztatnak – Legutóbb közel negyven fő próbált egyszerre átkelni, köztük afgán, szírnek mondott afgán, török és kurd személyek is voltak. Érdekes módon kínai állampolgárokkal is találkoztunk, ami új jelenség a térségben – tette hozzá.

Kínaiakat vitt az embercsempész A rendőrség tájékoztatása szerint október 4-én Csongrád-Csanád vármegyében Ásotthalom külterületén két esetben összesen nyolc határsértőt tartóztattak fel, Bács-Kiskun vármegyében pedig egy személyt akadályoztak meg az illegális belépésben. Az elfogott migránsok török, afgán és pakisztáni állampolgárnak vallották magukat, de nem tudták igazolni személyazonosságukat és jogszerű tartózkodásukat, ezért visszakísérték őket a határzárhoz. Csanádpalotánál a rendőrök egy román rendszámú autót ellenőriztek, amelyet egy 22 éves román férfi vezetett, és négy, magát kínai állampolgárnak valló személyt szállított. Ők sem tudták igazolni jogszerű tartózkodásukat, ezért az autó vezetője ellen embercsempészés miatt eljárás indult.

