100 ezer forint jár annak, aki megtalálja – egy durva autófeltörés tettesét keresik Szegeden
Feltörte, majd kilopta az alkatrészeit. Több autófeltörés történt Szegeden, az egyik érintett pedig 100 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel. Segítsünk megtalálni az elkövetőt!
Autófeltörés borzolja a kedélyeket városunkban. Az érintett a nyilvánosság segítségét kéri az elkövető felkeresésében, nyomravezetői díjat is felajánlott. Mutatjuk a felháborító esetet.
Autófeltörés történt Szegeden
Feltörte az autót, darabokra zúzta az ablaküveget, szétszaggatta az ülést, kilopta a kartámaszt, de elvitte a hátsó ülések egy részét is. Jelentős anyagi kárral kellett szembesülnie az autó tulajdonosának. Információink szerint az eset az Olajos utcában történt.
– Remélem, örömöd leled bennük, illetve az átalakítókkal is minőségi zenét tudsz majd hallgatni – jegyezte meg keserű iróniával Farkas József.
Nyomravezetői díjat ajánlott fel
Úgy tudjuk, hogy a hatósági feljelentés már megtörtént, de Farkas József nem hagyja annyiban az ügyet. Lapunknak elmondta, hogy a helyszínelés csütörtök délután ért véget, jelenleg a biztosítási feltételeket böngészi, hogy vajon az kitér-e ilyen esetekre is.
Beszámolt arról is, hogy két nappal korábban egy másik, ugyanilyen típusú autót is feltörtek a közelben. Bár az autó műszakilag használható lenne, a hiányzó ablaküveg miatt egyelőre nem közlekedhet vele.
A kár jelentős: az autó bőr belső terét drága lesz pótolni. Farkas József 100 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval tud szolgálni az elkövető személyéről vagy hollétéről.
Az eset sokakat felháborított a közösségi médiában. Rengetegen fejezték ki együttérzésüket, és bíznak benne, hogy a tettest mielőbb sikerül kézre keríteni.
Segítsünk neki!
