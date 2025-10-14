október 14., kedd

Jelentős drágulás

1 órája

Emelkedés várható az autópálya-matrica árában, komoly díjakat kell fizetni az úthasználatért

Címkék#autópálya-matrica#közlekedés#drágulás#autópálya

Minden év elején felülvizsgálják a matricák árait az infláció mértékét figyelembe véve. Ez azt jelenti, hogy az autópálya-matrica árainak meghatározásakor a gazdasági környezet változásait elemzik. Lerántjuk a leplet, hogy mennyit kell fizetnünk, ha autópályán szeretnénk közlekedni.

Kis Zoltán

Az előző évekhez hasonlóan, 2026-ban is számos változásra lehet számítani az autópálya-matricák áraival kapcsolatosan. Az árak meghatározásának alapja az előző évben mért fogyasztói index. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat minden esetben a Központi Statisztikai Hivatal teszi közzé. 

Drágul az autópálya-matrica árai
Jelentős drágulás várható az autópálya-matrica árában. Illusztráció: Shutterstock

Így alakulnak az autópálya-matrica árak 2026-ban  

A használati díj megfizetése ellenében használható autópályáról, autóutakról, főutakról és azok díjáról a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet az irányadó. Ennek értelmében a 4,3%-os inflációs emelkedéssel, 2026-tól az alábbi árakon lesznek elérhetőek a matricák:

Személyautó esetében:

  • napi matrica: 5550 forint
  • heti matrica: 6910 forint
  • havi matrica: 11 170 forint
  • éves matrica: 61 760 forint
  • vármegyei éves matrica: 7190 forint

Kisteherautó esetében:

  • napi matrica: 7890 forint
  • heti matrica: 10 040 forint
  • havi matrica: 15 820 forint
  • éves matrica: 87 650 forint
  • vármegyei éves matrica: 14 370 forint

Az autopalyamatrica.hu weboldalon a motorkerékpárok és utánfutók matricadíját is nyomon tudjuk követni, a kalkulátor segítségével pedig forintra pontosan kiszámíthatjuk az általunk használni kívánt matricák értékét.

Matricabírság 2026-ban – minden a pótdíjakról 

Amennyiben jogtalanul vesszük igénybe az utakat, a tulajdonosnak vagy az üzembetartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. A jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíj összege a 4,3%-os inflációs adatokkal együtt a következőképpen alakul:

Motorkerékpár, személyautó, kisteherautó és utánfutó

  • Alap pótdíj (60 napon belüli kifizetés esetén): 27 780 forint
  • Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 95 730 forint

