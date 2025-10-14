Emelkedés várható az autópálya-matrica árában, komoly díjakat kell fizetni az úthasználatért

Az előző évekhez hasonlóan, 2026-ban is számos változásra lehet számítani az autópálya-matricák áraival kapcsolatosan. Az árak meghatározásának alapja az előző évben mért fogyasztói index. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat minden esetben a Központi Statisztikai Hivatal teszi közzé.

Jelentős drágulás várható az autópálya-matrica árában. Illusztráció: Shutterstock

Így alakulnak az autópálya-matrica árak 2026-ban

A használati díj megfizetése ellenében használható autópályáról, autóutakról, főutakról és azok díjáról a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet az irányadó. Ennek értelmében a 4,3%-os inflációs emelkedéssel, 2026-tól az alábbi árakon lesznek elérhetőek a matricák:

Személyautó esetében:

napi matrica: 5550 forint

heti matrica: 6910 forint

havi matrica: 11 170 forint

éves matrica: 61 760 forint

vármegyei éves matrica: 7190 forint

Kisteherautó esetében:

napi matrica: 7890 forint

heti matrica: 10 040 forint

havi matrica: 15 820 forint

éves matrica: 87 650 forint

vármegyei éves matrica: 14 370 forint

Az autopalyamatrica.hu weboldalon a motorkerékpárok és utánfutók matricadíját is nyomon tudjuk követni, a kalkulátor segítségével pedig forintra pontosan kiszámíthatjuk az általunk használni kívánt matricák értékét.

Matricabírság 2026-ban – minden a pótdíjakról

Amennyiben jogtalanul vesszük igénybe az utakat, a tulajdonosnak vagy az üzembetartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. A jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíj összege a 4,3%-os inflációs adatokkal együtt a következőképpen alakul:

Motorkerékpár, személyautó, kisteherautó és utánfutó

Alap pótdíj (60 napon belüli kifizetés esetén): 27 780 forint

Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 95 730 forint