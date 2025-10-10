október 10., péntek

Gedeon névnap

19°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

2 órája

Videón az autópályás üldözés: rendőrautókat tarolt le a menekülő férfi az M5-ösön

Címkék#rendőrség#m5#autópálya

Lopott autóval menekült egy külföldi férfi az M5-ösön, amivel többször nekiütközött a rendőröknek is.

Delmagyar.hu

A bíróság a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára meghosszabbította annak a külföldi férfinak a letartóztatását, aki az M5-ös autópályán rendőrautónak ütközve próbált elmenekülni.  

Autópályás üldözés az M5-ösön
Autópályás üldözést rögzített a rendőrség egyik fedélzeti kamerája. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Autópályás üldözés az M5-ösön 

A férfi 2025. augusztus 23-án este egy ellopott autóval száguldott, amikor a rendőrök intézkedni próbáltak vele szemben. A gyanú szerint többször a szolgálati járművek irányába kormányozta autóját, egyik rendőrautónak többször is nekiütközött, több millió forintos kárt okozva. Az üldözés során a férfi veszélyeztette a rendőrök és más közlekedők életét is. 

Elfogása után a nyomozó ügyészség hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés és rongálás miatt hallgatta ki gyanúsítottként. A bíróság a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntött a letartóztatás meghosszabbításáról. A drámai autópályás üldözést a rendőrségi autó fedélzeti kamerája is rögzítette – számolt be az esetről az ügyészség

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu