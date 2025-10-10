50 perce
Videón az autópályás üldözés: rendőrautókat tarolt le a menekülő férfi az M5-ösön
Lopott autóval menekült egy külföldi férfi az M5-ösön, amivel többször nekiütközött a rendőröknek is.
A bíróság a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára meghosszabbította annak a külföldi férfinak a letartóztatását, aki az M5-ös autópályán rendőrautónak ütközve próbált elmenekülni.
Autópályás üldözés az M5-ösön
A férfi 2025. augusztus 23-án este egy ellopott autóval száguldott, amikor a rendőrök intézkedni próbáltak vele szemben. A gyanú szerint többször a szolgálati járművek irányába kormányozta autóját, egyik rendőrautónak többször is nekiütközött, több millió forintos kárt okozva. Az üldözés során a férfi veszélyeztette a rendőrök és más közlekedők életét is.
Elfogása után a nyomozó ügyészség hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés és rongálás miatt hallgatta ki gyanúsítottként. A bíróság a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntött a letartóztatás meghosszabbításáról. A drámai autópályás üldözést a rendőrségi autó fedélzeti kamerája is rögzítette – számolt be az esetről az ügyészség.
Részeg rollerest kapcsoltak le a rendőrök, hatalmas büntetést kapott
Brutális látvány, hatalmas lángokkal égett egy autó – videóval, galériával
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!