Sokba kerülhet, ha ezt most csinálod a kertben, tilos és büntetés jár érte
Ahogy lehullanak a falevelek, egyre többen gondolkodnak az avarégetésen. Az avar égetése Szegeden azonban nem úgy lehetséges, ahogy sokan gondolják. A katasztrófavédelem kiemelten figyelmeztet a szabályok betartására, különösen a tűzgyújtási tilalom ideje alatt.
A falevelek egyre csak hullanak, így újra előkerül a kérdés: szabad-e avart égetni? A válasz azonban nem mindenütt ugyanaz – főleg vármegyénkben. Mutatjuk, mennyire engedélyezett az avar égetése Szegeden.
Az avar égetése Szegeden sem olyan egyszerű
Az összegyűlt levélrakásokat semmilyen körülmények között sem szabad felgyújtani. 2021. január 1-je óta az önkormányzatok már nem engedélyezhetik helyi rendeletben sem az avarégetést, így annak törvényi tilalma általános az egész országban. Ennek értelmében Szeged egész területén is hasonlóan tilos a kerti hulladék égetése. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló 28/2015. (IX.29.) számú rendeletet hatályon kívül helyezték. Ez annyit jelent, hogy nem érvényes az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet, avagy az avarégetés minden körülmények között tilos a városban.
Az országban jelenleg csak Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében érvényes tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt hetek száraz, csapadékmentes időjárása miatt a hatóságok szigorú korlátozásokat vezettek be, hiszen a kiszáradt aljnövényzetben egy apró láng is gyorsan elharapózhat.
Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arra figyelmeztetett, hogy a hosszú hétvégén különösen fontos betartani a szabályokat. A tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani – ez vonatkozik az erdőkre, a nyaralóövezetekre, valamint a Tisza-parti strandokra és azok teljes szakaszára is.
Bírság járhat a tűzgyújtási tilalom megszegéséért
Az erdők és a fásítások 200 méteres körzetében is tilos a tűzrakás. Belterületen pedig csak ott lehet zöldhulladékot – beleértve az avart is – égetni, ahol az önkormányzat külön rendeletben meghatározza ennek rendjét és módját – nyilatkozta lapunknak Molnár Krisztina.
Az elmúlt napokban többen is megszegték a tilalmat: egy egyszerűnek tűnő kerti hulladékégetésből indult tüzek terjedtek tovább, és okoztak károkat.
– Nem a büntetés a cél, hanem mindenki biztonsága – hangsúlyozta a szóvivő, ugyanakkor hozzátette, hogy aki a tilalom ellenére tüzet gyújt, pénzbírságra számíthat.
A katasztrófavédelem kiemeli, hogy a hosszú hétvégén továbbra is szabad sütni-főzni, de csak a saját kertekben, kellő odafigyeléssel és felelősséggel. Ha valaki tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, hogy a segítség minél előbb megérkezzen. A hatóság külön figyelmeztet arra, hogy az aljnövényzet jelenleg rendkívül száraz, így akár egyetlen szikra is elegendő lehet egy nagyobb tűz kialakulásához.
