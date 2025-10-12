3 órája
Ne gyújtsd fel az otthonukat – az avarégetés komoly kockázat a sünök számára
Egyetlen gyufaszállal komplett élőhelyek semmisülhetnek meg. Az avarégetés nemcsak tilos, de veszélyes is: téli álomra készülő sünök bújhatnak meg a levélkupacok alatt.
Az őszi kertrendezés egyik gyakori mozzanata a lehullott levelek összegyűjtése. Sokan gyors és egyszerű megoldást választanak: elégetik az összegereblyézett levélkupacokat. Bár ez hatékonynak tűnhet, valójában súlyosan károsítja a környezetet, rontja a levegő minőségét, és komoly veszélyt jelent az avarban megbújó állatokra. Egy-egy gondatlanul meggyújtott levélhalom végzetes lehet számukra.
Tűzgyújtási tilalom érvényben - ezért tilos az avarégetés
Az összegyűlt levélrakásokat semmilyen körülmények között sem szabad felgyújtani. 2021. január 1-je óta az önkormányzatok már nem engedélyezhetik helyi rendeletben sem az avarégetést, így annak törvényi tilalma általános az egész országban.
Ennek értelmében Szeged egész területén is hasonlóan tilos a kerti hulladék égetése:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló 28/2015. (IX.29.) számú rendeletet hatályon kívül helyezték.
Ez annyit jelent, hogy nem érvényes az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet, avagy az avarégetés minden körülmények között tilos a városban. Az Országos Katasztrófavédelem Főigazgatóságának weboldalán folyamatosan nyomon követhetjük azt is, hogy az ország mely területein rendeltek el tűzgyújtási tilalmat.
A tiltott tevékenység végrehajtása komoly károkat okoz az élővilágban
A védett keleti sün előszeretettel választja nappali búvóhelyként vagy téli álomra alkalmas pihenőhelyként a kertekben felhalmozott lombkupacokat.
Az óvatlanul meggyújtott avar könnyen az állatok, akár teljes családok pusztulását is okozhatja – figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
A szakemberek hangsúlyozzák: a felgyülemlett levélkupacokat soha ne gyújtsuk meg, hiszen a sünök nem tudnak elmenekülni, így könnyen a lángok martalékává válhatnak.
Az égetés helyett számos megoldás áll a rendelkezésünkre
Olyan környezetbarát megoldások léteznek már az avar és a gallyak kezelésre, amelyekre elsőre talán nem is gondolnánk. A Zaol több hasznos tippet gyűjtött össze.
Komposztálás
A lehullott levelekből tápanyagban gazdag humuszt készíthetünk, ami javítja a talaj minőségét. Érdemes kiegészíteni zöldhulladékkal és gallyakkal, hogy megfelelő arányban keveredjenek az anyagok.
Talajtakarás
A kertbe leterített levéltakaró megőrzi a talaj nedvességtartalmát, és segíti a lebomlási folyamatokat. A mikroorganizmusok számára is hasznos, hiszen tápanyagot biztosít a talajban.
Sünlak építése
A levelek elégetése helyett rakjunk belőlük védett kupacokat – így biztonságos menedéket teremthetünk a sünöknek és más kerti élőlényeknek.
