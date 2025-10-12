október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

34 perce

Ne gyújtsd fel az otthonukat – az avarégetés komoly kockázat a sünök számára

Címkék#tilalom#alternatíva#avarégetés#sün

Egyetlen gyufaszállal komplett élőhelyek semmisülhetnek meg. Az avarégetés nemcsak tilos, de veszélyes is: téli álomra készülő sünök bújhatnak meg a levélkupacok alatt.

Kis Zoltán

Az őszi kertrendezés egyik gyakori mozzanata a lehullott levelek összegyűjtése. Sokan gyors és egyszerű megoldást választanak: elégetik az összegereblyézett levélkupacokat. Bár ez hatékonynak tűnhet, valójában súlyosan károsítja a környezetet, rontja a levegő minőségét, és komoly veszélyt jelent az avarban megbújó állatokra. Egy-egy gondatlanul meggyújtott levélhalom végzetes lehet számukra. 

Sün az avarban, az avarégetés veszélyezteti őket.
Az avarégetés nem csak tilos, de veszélyes is: téli álomra készülő sünök bújhatnak meg a levélkupac alatt. Illusztráció: Shutterstock

Tűzgyújtási tilalom érvényben - ezért tilos az avarégetés

Az összegyűlt levélrakásokat semmilyen körülmények között sem szabad felgyújtani. 2021. január 1-je óta az önkormányzatok már nem engedélyezhetik helyi rendeletben sem az avarégetést, így annak törvényi tilalma általános az egész országban.

Ennek értelmében Szeged egész területén is hasonlóan tilos a kerti hulladék égetése: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló 28/2015. (IX.29.) számú rendeletet hatályon kívül helyezték. 

Ez annyit jelent, hogy nem érvényes az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet, avagy az avarégetés minden körülmények között tilos a városban. Az Országos Katasztrófavédelem Főigazgatóságának weboldalán folyamatosan nyomon követhetjük azt is, hogy az ország mely területein rendeltek el tűzgyújtási tilalmat. 

A tiltott tevékenység végrehajtása komoly károkat okoz az élővilágban 

A védett keleti sün előszeretettel választja nappali búvóhelyként vagy téli álomra alkalmas pihenőhelyként a kertekben felhalmozott lombkupacokat.
Az óvatlanul meggyújtott avar könnyen az állatok, akár teljes családok pusztulását is okozhatja – figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

A szakemberek hangsúlyozzák: a felgyülemlett levélkupacokat soha ne gyújtsuk meg, hiszen a sünök nem tudnak elmenekülni, így könnyen a lángok martalékává válhatnak.

Az égetés helyett számos megoldás áll a rendelkezésünkre 

Olyan környezetbarát megoldások léteznek már az avar és a gallyak kezelésre, amelyekre elsőre talán nem is gondolnánk. A Zaol több hasznos tippet gyűjtött össze. 

Komposztálás

A lehullott levelekből tápanyagban gazdag humuszt készíthetünk, ami javítja a talaj minőségét. Érdemes kiegészíteni zöldhulladékkal és gallyakkal, hogy megfelelő arányban keveredjenek az anyagok.

Talajtakarás

A kertbe leterített levéltakaró megőrzi a talaj nedvességtartalmát, és segíti a lebomlási folyamatokat. A mikroorganizmusok számára is hasznos, hiszen tápanyagot biztosít a talajban.

Sünlak építése

A levelek elégetése helyett rakjunk belőlük védett kupacokat – így biztonságos menedéket teremthetünk a sünöknek és más kerti élőlényeknek.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu