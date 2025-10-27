október 27., hétfő

Mulatság

30 perce

Kis Grófoval, fantasztikus ízekkel és még megannyi fellépővel vár a balástyai böllérfesztivál

Címkék#balástya#böllérfesztivál#találkozás#étel#kolbász

Nem sokkal a falunapok után Balástya újra ünnepre készül. November 7-én és 8-án, vagyis pénteken és szombaton lesz a huszonnegyedik balástyai böllérfesztivál és böllérbál. A helyszín ezúttal is rendezvénytér és a sportcsarnok. Érdemes beírni az időpontot a naptárba.

Munkatársunktól

A balástyai böllérfesztivál november 7-én, pénteken 17 órakor a hagyományok szerinti tábortűz gyújtással és szalonnasütéssel indul. Kenyér, szalonna és nyárs díjmentesen kapható majd a helyszínen. Közben köszöntőt mond Ujvári László polgármester és Kiss József főszervező. Utána, 17:30-tól következik a Mosaic Party Band zenekar, majd a nap sztárvendégei, vagyis Josh és Betty 19 órakor lépnek színpadra. A programsorozatot a sátorban diszkó zárja Dj Kauczki Tonuzóbával.

balástyai böllérfesztivál
A balástyai böllérfesztivál idén is finom ízeket és remek szórakozást ígér. Archív fotó: Imre Péter

A balástyai böllérfesztivál szombatja

A szombati program korán, már 7.30-kor kezdődik a gyülekezővel. A sátorban már ekkor kapható lesz reggeli. 

Ezt követi 8 órától a XXIV. Balástyai Böllérfesztivál hivatalos megnyitója ágyúszóval, amit a tápióbicskei 1848-as hagyományőrző tüzércsapat szolgáltat. Ha addig nem kelt volna fel mindenki, ez biztosan felébreszti a hétalvókat! A megnyitón beszédet mond Szabó István, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének vármegyei elnöke, Ujvári László és Kiss József. 

Utána sorrendben következik a kolbásztöltés és kolbászsütés az általános iskolás csapatokkal, majd a balástyai óvodások műsora, a Grimm-busz Színház gyermekműsora. A nap első sztárvendége Kati és a Hegedűs, aztán az ebéd következik – ami megvásárolható a sátorban –, és déltől énekli slágereit Kis Grófo. Őt ismét Kati és a Hegedűs követi. Ne feledkezzünk meg arról, hogy minden négyzetméteren készülnek a finom ínycsiklandó ételek. Lesz eszem-iszom és nagy mulatság!

Egész nap és este

Szombaton egész nap várja vevőit a húsipari és sajtkészítő cégek vásárlással egybekötött kiállítás, de a vásári sokadalom és a veterán járművek találkozója sem maradhat el. 

A gyerekeket bohóc, fonott kosaras körhinta és arcfestés szórakoztatja majd, a pásztorkunyhónál a csikós élet elevenedik meg bemutatókkal. 

A böllérbál 19 órakor kezdődik a szomszédos sportcsarnokban – az ételt és az italt a Vadásztanya vendéglő biztosítja –, ahol a Minor együttes zenél. 

Az este sztárvendége Baby Gabi. Erre belépő a Gémes Eszter Községi Könyvtárban váltható, érdeklődni a 30/413-0075-ös telefonszámon lehet.

