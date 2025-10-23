Húsz éve segíti a rászorulókat és erősíti a közösséget a balástyai szociális intézmény

Pár napja, október 17-én a helyi Tanodában tartott ünnepséget a balástyai Integrált Szociális Intézmény, megalakulásának 20. évfordulója alkalmából.

A balástyai Integrált Szociális Intézmény már a következő 20 évre készül. Fotó: balastya.hu

A résztvevők

Az intézmény munkatársain és a képviselő-testület tagjain kívül a jubileumi szülinapi rendezvényen részt vettek a kisteleki Gyermekjóléti Központ munkatársai, Barnáné Juhász Sára központvezető és Tódorné Bodrogi Tünde esetmenedzser, a kisteleki Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Rácz Zoltánné Bukor Anita, valamint a kisteleki Gyámhivatal képviseletében Gombos Katalin és Török Mercédesz

Balástyai Integrált Szociális Intézmény

Ujvári László, Balástya polgármestere köszöntőjében összefoglalta a települési szociális gondozás történetét, és kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja az Integrált Szociális Intézmény két évtizeddel ezelőtti létrehozását.

– Változó világunkban egyre nagyobb szükség van és lesz a hátrányos helyzetűekre és a gondozást igénylőkre való odafigyelésre, mindennapjaik hatékony segítésére – hangsúlyozta a faluvezető. Zakáné Seres Mónika, az Integrált Szociális Intézmény vezetője beszédében elmondta: bár az elmúlt 20 évben a jogszabályok mellett, az emberek életkörülményei is változtak, de ugyanúgy az emberség, a gondoskodás és az elkötelezettség hatja át munkájukat, és ezzel mindennapjaikat.

Balástyán az Integrált Szociális Intézmény mára már öt tevékenységet ölel fel és fog össze: a tanyagondnoki szolgálatot, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatot. Ebben a sokszor láthatatlan, de nagyon is észrevehető munkában most tizenegy elhivatott kollégával dolgoznak. Zakáné Seres Mónika megköszönte a kitartásukat, az empátiájukat és azt, hogy náluk az emberség mindig az első helyen áll. Az elődökről sem feledkezett meg.

Az elődökről

– Hálával gondolunk azokra, akik az elmúlt két évtizedben részesei voltak az idáig vezető útnak: az alapítókra, az egykori és jelenlegi dolgozókra, az önkormányzatra, a jelzőrendszeri tagokra, a társintézményekre és minden támogatóra, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt lehessünk. A 20 év nemcsak a múlt, hanem a jövő is, nemcsak a múltat, hanem jövőt is jelenti és jelképezi. Mert hiszem, hogy az a közösség, amely képes összefogni, odafigyelni egymásra és szeretettel dolgozni mindenkiért, az a következő 20 évben is erős marad – jelentette ki Zakáné Seres Mónika.