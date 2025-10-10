október 10., péntek

Összefoglaló

1 órája

Tűz egy iskolában, súlyos baleset és búcsú egy kollégától

Címkék#Mórahalom#baleset#Ölelő Olga

Emberi sorsok és hétköznapi drámák Csongrád-Csanádban

Delmagyar.hu

Tragédia, tűz és piaci meglepetések színesítették a napot Csongrád-Csanád vármegyében, miközben egy vásárhelyi trollszobor körül is forrnak az indulatok.

Kerítésnek csapódott egy piros autó, a baleset Mórahalom és Ásotthalom között történt.
Baleset Mórahalom és Ásotthalom között, a sofőrt kórházba szállították. Fotó: Donka Ferenc.

Többször átpördült majd az oszlopnak csapódott autójával egy idős férfi – galériával

Súlyos baleset Mórahalom és Ásotthalom közötti szakaszán: egy idős férfi járműve többször átpördült, majd egy kerítésnek csapódott.

Elhunyt lapunk korábbi munkatársa, Suki Zoltán

Egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott.

Hatalmas lángokkal égett a tűz a Janikovszky iskolában

Hatalmas lángokat oltottak el a tűzoltók péntek délelőtt a Janikovszky Éva Általános Iskolában. Szerencsére nem volt semmi baj: pályaorientációs napon tartottak bemutatót a tűzoltók.

Hihetetlen, mennyit kérnek a piacon az őszi vitaminbombáért

Íze különc, ára borsos, hatása meglepő. Szétnéztünk a Mars téri piacon, mi a helyzet birsalma fronton. Megtudtuk, miért kínálják aranyáron, és azt is, hogy ennek ellenére miért kapkodnak utána.

Szemetelnek, hangoskodnak – Nem a trollszobor a hibás, mégis ő viszi el a balhét Vásárhelyen

Nyugodt erdő volt a vásárhelyi Kása-erdő, most azonban hangoskodás és szemetelés jellemző rá. Ízes vásárhelyi tájszólásban írta meg erről a véleményét egy vásárhelyi fiatal. Azóta ilyen az erdő, amióta Ölelő Olga, a Thomas Dambo készítette trollszobor az erdőbe került.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

