Baleset
3 órája
Forgalmi káosz a Boldogasszony sugárúton: pótlóbuszok közlekednek
Baleset történt a Boldogasszony sugárúton, emiatt bonyolódik a tömegközlekedés menete a belvárosban.
Az SZKT Facebook-oldalán oszotta meg a hírt, miszerint baleset történt a Boldogasszony sugárúton. Ennek következtében az Anna-kút - Szeged vá. között pótlóbuszok közlekednek.
A történtek miatt előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak. Ez a következő járatokat érinti: 2-es villamosvonal, valamint az 1-es jelzésű vasútvillamos (tram-train), illetve a 8-as, 10-es trolibuszvonal.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre