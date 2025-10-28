Forgalmi káosz a Boldogasszony sugárúton: pótlóbuszok közlekednek

Az SZKT Facebook-oldalán oszotta meg a hírt, miszerint baleset történt a Boldogasszony sugárúton. Ennek következtében az Anna-kút - Szeged vá. között pótlóbuszok közlekednek.

Baleset történt Szeged belvárosában. Fotó: DM

A történtek miatt előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak. Ez a következő járatokat érinti: 2-es villamosvonal, valamint az 1-es jelzésű vasútvillamos (tram-train), illetve a 8-as, 10-es trolibuszvonal.