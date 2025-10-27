Pótlóbusz
2 órája
Baleset a tram-train vonalán, pótlóbuszok közlekednek
Pótlóbuszok közlekednek.
Baleset történt a Széchenyi téren, ezért a 2-es villamos, valamint az 1-es jelzésű vasútvillamos (tram-train) forgalma szünetel.
Az SZKT tájékoztatása szerint a járatok helyett Anna kút és a szegedi vasútállomás között pótlóbuszok közlekednek.
