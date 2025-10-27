október 27., hétfő

Pótlóbusz

1 órája

Baleset a tram-train vonalán, pótlóbuszok közlekednek

Címkék#baleset#Anna kút#vasútvillamos

Pótlóbuszok közlekednek.

Delmagyar.hu

Baleset történt a Széchenyi téren, ezért a 2-es villamos, valamint az 1-es jelzésű vasútvillamos (tram-train) forgalma szünetel.

A 2-es villamos és a tram-train vonala érintett. Archív fotó: Karnok Csaba

Az SZKT tájékoztatása szerint a járatok helyett Anna kút és a szegedi vasútállomás között pótlóbuszok közlekednek. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

