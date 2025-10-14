Egy lépésre a csodától: közel a pillanat, amire Szeged évtizedek óta vár – galériával

Szeged reménybeli szentje, Bálint Sándor boldoggá avatásának aktuális helyzete is témája volt annak a kétnapos konferenciának, amely kedden kezdődött a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Szent István Akadémia Történelem- és Néprajztudományi Osztálya és a Gál Ferenc Egyetem (GFE) „Bálint Sándor” Vallási Kultúrakutató Csoportja szervezésében. Utóbbi kutatócsoport tavaly határozta el, hogy minden év októberében tematikus konferenciát rendeznek, amelyet összekötnek a megemlékezéssel a névadóról. Serfőző Levente oktatási püspöki helynök előadásából kiderült, hogy Bálint Sándor boldoggá avatásának ügye immár jóval túlmutat az egyházi és egyetemi épületek falain, sőt Rómán is. A papok, katekéták és tudósok után elérkezett a lakosság és a hívek ideje, hogy hozzájáruljanak a „legszögedibb szögedi” szentté avatásához.

Bálint Sándor szellemisége hatotta át a Gál Ferenc Egyetem szentév konferenciáját: a hit, az emberség és a tudomány egységében. A hitvalló néprajztudós, a „legszögedibb szögedi” boldoggá avatásának aktuális állását Serfőző Levente püspöki helynök ismertette. Fotó: Karnok Csaba

A szentté válás útja: két lépcsőben a hősies erények elismerése felé

Serfőző Levente elmagyarázta a legfőbb különbséget a boldoggá és a szentté avatás ügye között. Elmondta, hogy a boldoggá avatás egy adott egyházmegye vagy szerzetesrend számára nyújt lehetőséget a tiszteletre, a szentté avatás pedig az egész világegyház számára ad lehetőséget imádságos tiszteletre egy adott hitvallóval, vértanúval kapcsolatban. A folyamat mindkét esetben két szakaszra bontható.

Az egyházmegyei szakaszban történik az adatgyűjtés, azaz a fellelhető dokumentumok megvizsgálása, a tanúk meghallgatása. Miután ezt az úgynevezett peranyagot Róma jóvá hagyta, összeállítják a dokumentumokból a Positiot, azaz az adott személy életének törénetét és hősies erényeit bemutató, vaskos és részletes dokumentumot.

Ezután következik a római szakasz, ahol egy bíborosi kollégium és egy teológusi testület vizsgálja meg a Positiot, majd, ha arra érdemesnek ítélik, a mindenkori pápa elé terjesztik, aki dönt a hősies erények elismeréséről.

45 évnyi hit és kitartás: így jutott el Bálint Sándor a „tiszteletreméltó” címig

Serfőző Levente felsővárosi plébános négy és fél évtizednyi elhivatott munkát foglalt össze előadásában. Bálint Sándor boldoggá avatását ugyanis még 1980-ban kezdeményezték a hívek, de akkor még nem volt lehetőség az ügy hivatalos képviseletére. Gyulay Endre korábbi megyéspüspök indította el 1994-ben a hivatalos boldoggá avatási eljárást. Bálint Sándor Positioja 2012-re készült el, a vaskos dokumentumot 2020-ban fogadta be Róma, a Szentek Ügyeinek Dikasztériuma, majd mindössze egy év múlva Ferenc pápa el is ismerte a szegedi, hitvalló néprajztudós hősies erényeit. Ezzel Bálint Sándor kiérdemelte a tiszteletreméltó jelzőt, amely a boldoggá, illetve szentté avatás utolsó előtti mérföldkövének tekinthető.