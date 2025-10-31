Ballonkabátos szellem kísért Kisteleken – a helyiek szerint Mindenszentekkor tér vissza

Nem gondoltam, hogy szellemkaland lesz a királydinnye gyérítésére szervezett akcióból. Képzavarral élve: persze, a gumigyilkos növény sem sóhajthatott fel megkönnyebbülten, mert a ballonkabátos szellem csak az akció végén vette át a főszerepet.

Kisteleki legenda. Ballonkabátos szellem kísért a temetőben. Fotó: Shutterstock

A ballonkabátos szellem története

A királydinnyét a temető közelében és a sírkertben is irtotta, gyérítette a 15 fős csapat. A munka szünetében elkezdtünk beszélgetni, és talán a hely szelleme miatt is a kísértetekre terelődött a szó. Mintha csak Columbo érkezett volna közénk, mert a csapat tagjai ballonkabátos szellemként emlegették a városi legendává vált alakot.

– A temető új részén, mindig egy sír és egy nagyon öreg fa mellett lehet látni, és különösen Mindenszentek és Halottak napja közeledtével, abban az időszakban. Többen látták már, én is hiszek benne – említette meg egyikük. Többen bólogattak.

Amikor megnyílik a világok közti kapu

– Igen, ez azért van így, mert Halottak napján nyílik meg az a kapu a világok között, amin átjöhetnek hozzánk – fűzte tovább a csapat másik tagja. A téma érzékenysége, megosztó volta miatt névtelenséget kértek, de állították, Kisteleken sokan ismerik ezt a történetet és számosan hisznek is abban, hogy a ballonkabátos, kalapot viselő szellem – aki egyébként férfi – időről időre meglátogatja az ittenieket. Nem csinál semmit, csak áll a ravatalozóhoz közeli sír és a fa mellett, majd eltűnik. A szemtanúk nem tudták azonosítani, ki lehet az – és ez valószínűleg soha nem is derül ki.

– Nem láttam, de határozottan éreztem a jelenlétét. Úgy tűnt, a szemem sarkából látom is, de mire odafordultam, már eltűnt, viszont teljesen olyan volt, mintha lenne, vagy lett volna ott valaki. Csakis a periférikus látásból észlelhető, és mire odanézel, már nincs sehol – jött egy újabb emlék és vélemény.

Szellemek a házakban – meglepő történetek

– Az otthonainkba is eljönnek. Egyszer, hosszú évekkel ezelőtt, otthon tusoltam, mikor úgy éreztem, megérintette valaki a vállam. Rajtam kívül senki sem tartózkodott a házban – mesélte egy középkorú nő. Azt is felidézte, hogy szintén régebben kisgyerekei fürdés közben kiugrottak a kádból, mert megjelent nekik egy kisfiú, akit vagy amit a szellemekben, a szellemvilágban egyáltalán nem hívő nagymama, vagyis az ő édesanyja is látott, és teljesen megrémült tőle.