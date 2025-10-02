Tegnap, 15:34
Szinte felismerhetetlenné vált ez a tér a felújítás után – galériával
Végéhez közeledik a városközpont egyik legnagyobb fejlesztése. A mórahalmi Barmos György tér hamarosan teljesen megújul, és különleges közparkként várja majd a lakókat. A beruházás célja egy modern, fenntartható és szerethető közösségi tér létrehozása.
Végéhez közeledik a Barmos György tér teljes körű rekonstrukciója, amely a város egyik legjelentősebb zöldfelületi fejlesztéseként új arcot ad Mórahalom központjának. Az átadásra már csak heteket kell várni, és a városvezetés abban bízik, hogy a közösség hamar otthonra talál az új térben.
Barmos György tér újjászületése
A projekt során nem csupán parkosítás történt: lépcsőzetes támfalrendszer épült, amelyet örökzöld cserjék és évelők ültetése egészít ki. A fejlesztés célja egy olyan közpark létrehozása a két általános iskola előtt, amely a 21. század igényeinek megfelelő műszaki színvonalon, ugyanakkor esztétikusan és fenntartható módon illeszkedik a városképbe.
A projekt céljai és újdonságai
Brindza Ágnes projektmenedzser korábban hangsúlyozta: a zöld infrastruktúra fejlesztése kiemelt cél, hiszen a város lakói és vendégei számára egyaránt fontos a környezettudatos szemlélet. Mórahalom több frekventált pontján is hasonló beruházásokra készül az önkormányzat.
Újjászületett a mórahalmi Barmos György térFotók: Karnok Csaba
Nógrádi: szerethető, kedvelhető és különleges
Nógrádi Zoltán polgármester a munkálatok kapcsán a Móranet-TV-nek videóinterjúban elmondta, véghajrájához érkezett a Barmos György tér felújítása. – Sokféle kihívással kellett a városnak megküzdenie, miközben mérnökök és kertészek segítségével tervezőasztal fölé hajoltunk, hogy valami szerethető, kedvelhető és különleges jöjjön létre. Olyan teret szerettünk volna létrehozni, amely a környezetünkben még nincs, és amely a legnagyobb gondossággal biztosít komfortos zöldfelületet. Ez egyszerre szolgálja a gyermekek mozgásigényét, a családok kikapcsolódását és a város épített környezetének gazdagítását. Hamarosan kiderül, hogyan nyeri el a fiatalok, a szülők és az idősebbek tetszését, de abban biztos vagyok, hogy nagy erőfeszítéseink egy különleges parkkal ajándékozzák meg Mórahalom közösségét – fogalmazott a polgármester.
