Szinte felismerhetetlenné vált ez a tér a felújítás után – galériával

Végéhez közeledik a Barmos György tér teljes körű rekonstrukciója, amely a város egyik legjelentősebb zöldfelületi fejlesztéseként új arcot ad Mórahalom központjának. Az átadásra már csak heteket kell várni, és a városvezetés abban bízik, hogy a közösség hamar otthonra talál az új térben.

A Barmos György tér megújulása Mórahalom központjában, ahol modern és zöld közösségi park várja majd a lakókat. Fotó: Karnok Csaba

Barmos György tér újjászületése

A projekt során nem csupán parkosítás történt: lépcsőzetes támfalrendszer épült, amelyet örökzöld cserjék és évelők ültetése egészít ki. A fejlesztés célja egy olyan közpark létrehozása a két általános iskola előtt, amely a 21. század igényeinek megfelelő műszaki színvonalon, ugyanakkor esztétikusan és fenntartható módon illeszkedik a városképbe.

A projekt céljai és újdonságai

Brindza Ágnes projektmenedzser korábban hangsúlyozta: a zöld infrastruktúra fejlesztése kiemelt cél, hiszen a város lakói és vendégei számára egyaránt fontos a környezettudatos szemlélet. Mórahalom több frekventált pontján is hasonló beruházásokra készül az önkormányzat.