Ahol van még becsület

Becsületkassza. A legtöbb nagyvárosban, de szerintem hazánk településeinek többségében is ismeretlen ez a fogalom. Vagy az a jelenség, hogy valamiért, amit kitesznek felügyelet nélkül az utcára, azért valaki más fizessen, mielőtt elviszi. Hogy ez mégis van, ahol működik, az számomra sokkal többet jelent, mint egy cuki kis vidéki történet.

A becsület még él Bordányban, a helyiek évek óta működtetik a becsületkasszás tökvásárt, ahol bizalom és tisztesség tartja össze a közösséget. Fotó: Török János

Eltűnő érték lett a becsület: ezért különleges, ahol még működik

Lássuk be, a mai világ nem a becsületességről szól. Ügyeskedni kell, kiskapukat keresni és faarccal átverni másokat, ha az érdekünk így kívánja - erre tanít az élet sajnos ma minden fiatalt. Aki becsületes, az lúzer, mert mások ezt kihasználják és átverik. Nincs adott szó, nincs kézfogás és nincs bizalom. Aki másban hisz, az valószínűleg kellő alkalommal megégeti magát ahhoz, hogy egy idő után felhagy naivságával. És megtanulja, hogy a becsület szép dolog, de leginkább már csak a mesekönyvekben létezik. Így ha ő maga nem is lép a rossz útra, biztos, hogy mindenkiről már csak ezt tudja feltételezni.

Ezt a borús képet festi kicsit színesebbre a bordányi becsületkasszás tökvásár, ahol ráadásul nem is kísérleti jelleggel, hanem évek óta működik ez a rendszer. Valószínűleg ez nem lenne így, ha már az első napon ellopnák az összes tököt, netán még a perselyt is feltörnék, de ebben a bájos faluban nem történik ilyen. Itt még él a bizalom és él a becsület is. Ez pedig egyúttal azt is üzeni, hogy ez a közösség nem csak tartja a régen még természetesnek tartott értékeket, de valószínűleg minden másban is ennyire megbízhatók a tagjai. Ahol nem kell félteni a gyerekeket egyedül az utcán, ahol a magántulajdon szent és ahol a falu valóban egy nagy család, ahol mindenkire odafigyelnek.

Ez az, ami a legjobban hiányzik a mai felgyorsult, másoktól elidegenült világunkból. Kár, hogy egy városoktól távol eső faluba kell elmennünk ahhoz, hogy ilyet még találjunk.