2 órája
Békemenet 2025: a magyarok újra egységben a békéért
Október 23-án tartják az idei Békemenetet Budapesten. A CÖF–CÖKA szervezésében zajló felvonulás gyülekezője 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, kora délután, a Kossuth téren pedig Orbán Viktor mond beszédet.
Ahogy a korábbi Békemeneteken, várhatóan most is megtelik Budapest belvárosa a béke és a szuverenitás mellett kiállókkal
Forrás: Mediaworks/Archív
A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) a nemzeti ünnepen, október 23-án ismét megszervezi a Békemenetet Budapesten. A gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren kezdődik, a menet 11 órakor indul a Nyugati tér érintésével a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
A szervezők szerint a felvonulás a béke és a nemzeti szuverenitás mellett áll ki.
Gyűlik a tömeg
A Magyar Nemzet helyszíni tudósítása szerint gyűlik a tömeg a Békemenet gyülekezőhelyén, a II. kerületi Elvis Presley téren. Innen indul majd 11 órakor a menet, ami a Kossuth térre fog megérkezni. Már leállították a villamosok közlekedését is.
Több százan indultak el Szegedről Békemenetre
Mihálffy Béla, a Homokhátság és Szeged országgyűlési képviselője út közben jelentkezett be.
Október 23-án ismét együtt a békéért
A CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is az 1956-os forradalom hőseire emlékezik, és egyúttal üzenet Európának: Magyarország továbbra is a béke és a szabadság oldalán áll.
A szervezők szerint a mostani menet tétje óriási. Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője úgy fogalmazott, a magyar békemenet „olyan erő, amit még Brüsszel sem tud figyelmen kívül hagyni”.
A háborúpárti hangok felerősödése és az ukrán csatlakozás erőltetése veszélybe sodorja Európa stabilitását, ezért különösen fontos, hogy Magyarország egységesen álljon ki békepolitikája mellett – tette hozzá a szóvivő.
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában üzent:
„Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!”