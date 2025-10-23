október 23., csütörtök

Élőben Budapestről

6 órája

Békemenet 2025: a magyarok újra egységben a békéért

Október 23-án tartják az idei Békemenetet Budapesten. A CÖF–CÖKA szervezésében zajló felvonulás gyülekezője 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, kora délután, a Kossuth téren pedig Orbán Viktor mond beszédet.

Delmagyar.hu
Békemenet 2025: a magyarok újra egységben a békéért

Sosem látott tömeg vett részt az idei Békemeneten

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) a nemzeti ünnepen, október 23-án ismét megszervezi a Békemenetet Budapesten. A gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren kezdődik, a menet 11 órakor indul a Nyugati tér érintésével a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. 

A szervezők szerint a felvonulás a béke és a nemzeti szuverenitás mellett áll ki.

Folyamatosan frissülő cikkünkben percről percre követheti az eseményeket.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Miniszterelnöki beszéd

Orbán Viktor miniszterelnök beszédét itt követheti.

Képek a helyszínről
062A7278
 

 

„Nemet mondunk a háborúra”

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő a helyszínről üzent.

Béke és függetlenség kell

Lázár Infó Extra zajlik, mondta Lázár János a helyszínen a Hír TV-nek. A hódmezővásárhelyi politikus hangsúlyozta: a béke a legfontosabb. Lázár szerint olyan sokan vannak a helyszínen, hogy az mindenhonnan látszik. 

Nekünk béke és függetlenség kell – emelte ki a miniszter.

Ria, Ria, Hungária

Lázár János posztja alapján fergeteges a hangulat.

A valaha volt legnagyobb Békemenet az idei
Újabb galéria a helyszínről
Galériánkért kattintson a képre! Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

 

Ez a idei Békemenet fő üzenete

Megindult a menet, hömpölyög a tömeg az utcákon. Elöl a „Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért” feliratú, piros-fehér-zöld zászlós molinót viszik.

Derekegyház is megérkezett

Még az útról posztolt Szabó István, Derekegyház polgármestere.

@szabohivatalos #békemenet #fidesz #csongrád #szentes ♬ Motivation - StoryTune
Gyűlik a tömeg

A Magyar Nemzet helyszíni tudósítása szerint gyűlik a tömeg a Békemenet gyülekezőhelyén, a II. kerületi Elvis Presley téren. Innen indul majd 11 órakor a menet, ami a Kossuth térre fog megérkezni. Már leállították a villamosok közlekedését is.

Helyszíni fotóinkért kattintson a képre!

Galériánkért kattintson a képre!

 

Több százan indultak el Szegedről Békemenetre

Mihálffy Béla, a Homokhátság és Szeged országgyűlési képviselője út közben jelentkezett be.

Október 23-án ismét együtt a békéért

A CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is az 1956-os forradalom hőseire emlékezik, és egyúttal üzenet Európának: Magyarország továbbra is a béke és a szabadság oldalán áll. 

A szervezők szerint a mostani menet tétje óriási. Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője úgy fogalmazott, a magyar békemenet „olyan erő, amit még Brüsszel sem tud figyelmen kívül hagyni”.

A háborúpárti hangok felerősödése és az ukrán csatlakozás erőltetése veszélybe sodorja Európa stabilitását, ezért különösen fontos, hogy Magyarország egységesen álljon ki békepolitikája mellett – tette hozzá a szóvivő.

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában üzent: 

„Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!”


 

