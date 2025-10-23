Békemenet 2025: a magyarok újra egységben a békéért

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) a nemzeti ünnepen, október 23-án ismét megszervezi a Békemenetet Budapesten. A gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren kezdődik, a menet 11 órakor indul a Nyugati tér érintésével a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

A szervezők szerint a felvonulás a béke és a nemzeti szuverenitás mellett áll ki.

Folyamatosan frissülő cikkünkben percről percre követheti az eseményeket.